Ebe atamaları 2021! EBE atama sayısı lise ortaöğretim önlisans lisans hemşire ebe sağlık teknikeri atama kontenjan sayısı
Son dakika Sağlık Bakanlığı atamaları: Sağlık Bakanlığı 40 bin atama kontenjanları kadro dağılım açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen binlerce sağlıkçı tarafından dört gözle bekleniyordu. KPSS sınavına girmiş binlerce sağlıkçıların beklediği atama müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Sağlık Bakanlığı atamaları çerçevesinde aralarında hemşire, ebe, sağlık teknikeri, diyetisyen, psikolog mezunu 40 bin sağlık personelinin ataması yapılacak. Peki Sağlık Bakanlığı hangi branşta kaç kişi alacak? Ebe kaç kişi atanacak? İşte Sağlık Bakanlığı sözleşmeli lisans mezunu personel alımı kontenjan branş dağılımı.
Sağlık Bakanlığı personel alımı bekleyen binlerce sağlık personeli hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın verdiği atama müjdesiyle sevince boğuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 40 bin sağlık personeli atamasının yapılacağını müjdeledi. Atama bekleyen binlerce kişi 2021 ortaöğretim, önlisans-Lisans Hemşire, ebe, sağlık teknikeri başta olmak üzere sözleşmeli sağlık personeli atama kadro dağılımı belli oldu mu ve kaç hemşire, ebe, anestezi atanacak sorularını araştırmaya başladı. Peki Sağlık Bakanlığı 40 bin atama hangi branşta olacak? Sağlık Bakanlığı 40 bin atama kontenjanları kadro dağılım açıklandı mı? Ebe kaç kişi atanacak? 40 bin sağlık personeli ortaöğretim (lise) önlisans ve lisans atama kontenjanları branş dağılımı açıklandı mı?
Ebe atamaları 2021
Sağlık Bakanlığı personel alımlarına yönelik ilan henüz yayınlanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık personeli atamalarına ilişkin yaptığı temmuz ayındaki açıklamada "2-3 ay içinde atama ilanını yayımlanacak. Geniş programları içerecek. Sayıyı artırma mücadelesi içindeyim." demişti. 40 bin sağlık personeli atamaları kontenjan ve branş dağılımı listesinde en çok hemşire ve ebe alımlarının olması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı Kasım 2020’de sağlık personeli alımı yapmıştı. KPSS puanına göre ÖSYM tarafından 12 bin sözleşmeli sağlık personeli ataması branş dağılımına göre, 7 bini hemşire, 1700'ü ebe ve 2 bin 864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılmıştı.
40 bin sağlık personeli atama kontenjan branş dağılımı
40 bin sağlık personeli atama kontenjan branş dağılımı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atama yapılacağı açıklamasından sonra bir hayli araştırılmaya başlandı. 40 bin sağlık personeli atama kontenjan branş dağılımı içinde en fazla hemşire, ebe ve sağlık teknikeri (anestezi, tıbbi sekreter, röntgen, laboratuvar, ortopedi, ilk ve acil yardım) olacağı tahmin ediliyor.
2020'de Sağlık Bakanlığı sözleşmeli lisans mezunu personel alımına ilişkin diğer kadro ve pozisyonlara açılan kontenjanlar şu şekilde olmuştu:
Hemşire 5.950
Ebe 1.700
Psikolog 100
Fizyoterapist 85
Diyetisyen 62
Sosyal Çalışmacı 30
Perfüzyonist 30
Çocuk Gelişimcisi 30
Sağlık Fizikçisi 25
Dil ve Konuşma Terapisti 22
Odyolog 20
İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 20
Biyolog 10
Sağlık Bakanlığına önlisans mezunu sözleşmeli personel alımına ilişkin diğer kadro ve pozisyonlara açılan kontenjanlar şunlardır:
İlk ve Acil Yardım Teknikeri 1.000
Anestezi teknikeri 415
Tıbbi sekreter 327
Röntgen teknikeri 158
Laboratuvar teknikeri 137
Fizik Tedavi teknikeri 50
Ortopedi 37
Ağız ve Diş Sağlığı teknikeri 23
Evde Bakım teknikeri 21
Çevre Sağlığı teknikeri 20
Diyaliz teknikeri 20
Elektronörofizyoloji teknikeri 20
Odyometri 13
İş ve Uğraşı Terapisi teknikeri 12
Ameliyat teknikeri 10
Eczane teknikeri 10
Radyoterapi teknikeri 10
Adli Tıp teknikeri 10
Diş Protez teknikeri 7
Yaşlı Bakım teknikeri 9
Patolojik Anatomi teknikeri 7
Sağlık Bakanlığına ortaöğretim mezunu sözleşmeli personel alımına ilişkin diğer kadro ve pozisyonlar için kontenjana yer verilmemişti.
Hemşire 1.050
Tıbbi Sekreter teknisyeni : 169
İlk ve acil yardım teknisyeni 120
Röntgen teknisyeni : 87
Anestezi teknisyeni : 85
Laboratuvar teknisyeni : 68
Ortopedi teknisyeni : 11
Çevre Sağlığı teknisyeni : 5
Diş Protez teknisyeni : 3