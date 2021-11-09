Ebe atamaları 2021! EBE atama sayısı lise ortaöğretim önlisans lisans hemşire ebe sağlık teknikeri atama kontenjan sayısı

Sağlık Bakanlığı personel alımı bekleyen binlerce sağlık personeli hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın verdiği atama müjdesiyle sevince boğuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 40 bin sağlık personeli atamasının yapılacağını müjdeledi. Atama bekleyen binlerce kişi 2021 ortaöğretim, önlisans-Lisans Hemşire, ebe, sağlık teknikeri başta olmak üzere sözleşmeli sağlık personeli atama kadro dağılımı belli oldu mu ve kaç hemşire, ebe, anestezi atanacak sorularını araştırmaya başladı. Peki Sağlık Bakanlığı 40 bin atama hangi branşta olacak? Sağlık Bakanlığı 40 bin atama kontenjanları kadro dağılım açıklandı mı? Ebe kaç kişi atanacak? 40 bin sağlık personeli ortaöğretim (lise) önlisans ve lisans atama kontenjanları branş dağılımı açıklandı mı?

Ebe atamaları 2021

Sağlık Bakanlığı personel alımlarına yönelik ilan henüz yayınlanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık personeli atamalarına ilişkin yaptığı temmuz ayındaki açıklamada "2-3 ay içinde atama ilanını yayımlanacak. Geniş programları içerecek. Sayıyı artırma mücadelesi içindeyim." demişti. 40 bin sağlık personeli atamaları kontenjan ve branş dağılımı listesinde en çok hemşire ve ebe alımlarının olması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı Kasım 2020’de sağlık personeli alımı yapmıştı. KPSS puanına göre ÖSYM tarafından 12 bin sözleşmeli sağlık personeli ataması branş dağılımına göre, 7 bini hemşire, 1700'ü ebe ve 2 bin 864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılmıştı.

40 bin sağlık personeli atama kontenjan branş dağılımı

40 bin sağlık personeli atama kontenjan branş dağılımı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atama yapılacağı açıklamasından sonra bir hayli araştırılmaya başlandı. 40 bin sağlık personeli atama kontenjan branş dağılımı içinde en fazla hemşire, ebe ve sağlık teknikeri (anestezi, tıbbi sekreter, röntgen, laboratuvar, ortopedi, ilk ve acil yardım) olacağı tahmin ediliyor.

2020'de Sağlık Bakanlığı sözleşmeli lisans mezunu personel alımına ilişkin diğer kadro ve pozisyonlara açılan kontenjanlar şu şekilde olmuştu:

Hemşire 5.950

Ebe 1.700

Psikolog 100

Fizyoterapist 85

Diyetisyen 62

Sosyal Çalışmacı 30

Perfüzyonist 30

Çocuk Gelişimcisi 30

Sağlık Fizikçisi 25

Dil ve Konuşma Terapisti 22

Odyolog 20

İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 20

Biyolog 10

Sağlık Bakanlığına önlisans mezunu sözleşmeli personel alımına ilişkin diğer kadro ve pozisyonlara açılan kontenjanlar şunlardır:

İlk ve Acil Yardım Teknikeri 1.000

Anestezi teknikeri 415

Tıbbi sekreter 327

Röntgen teknikeri 158

Laboratuvar teknikeri 137

Fizik Tedavi teknikeri 50

Ortopedi 37

Ağız ve Diş Sağlığı teknikeri 23

Evde Bakım teknikeri 21

Çevre Sağlığı teknikeri 20

Diyaliz teknikeri 20

Elektronörofizyoloji teknikeri 20

Odyometri 13

İş ve Uğraşı Terapisi teknikeri 12

Ameliyat teknikeri 10

Eczane teknikeri 10

Radyoterapi teknikeri 10

Adli Tıp teknikeri 10

Diş Protez teknikeri 7

Yaşlı Bakım teknikeri 9

Patolojik Anatomi teknikeri 7

Sağlık Bakanlığına ortaöğretim mezunu sözleşmeli personel alımına ilişkin diğer kadro ve pozisyonlar için kontenjana yer verilmemişti.

Hemşire 1.050

Tıbbi Sekreter teknisyeni : 169

İlk ve acil yardım teknisyeni 120

Röntgen teknisyeni : 87

Anestezi teknisyeni : 85

Laboratuvar teknisyeni : 68

Ortopedi teknisyeni : 11

Çevre Sağlığı teknisyeni : 5

Diş Protez teknisyeni : 3