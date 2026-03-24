  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suudi Arabistan ve BAE savaşa katılıyor! İran'da casus avı! 500 kişi gözaltına alındı! İran'ın enerji tesisleri vuruldu! 5816 Zulmü Bitmiyor: Ramazan Hoca Serbest Bırakılsın Çağrısı! 24 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi 24 Mart 809: Hârun Reşîd'in vefatı (Halife) İran vurdu! İsrail'de siren sesleri Enerji altyapıları hedef alındı! Savaş başka bir boyuta taşınıyor İran terör saldırılarına direniyor! CENTCOM vurdukları hedef sayısını açıkladı Irak'ta hava saldırı! 2 Haşdi Şabi komutanı öldürüldü
Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz
EBA’ya giriş nasıl yapılır? EBA adım adım giriş rehberi

Bayramın ardından okullarda sınav dönemi başladı. Hal böyle olunca hem öğrenciler hem de veliler EBA sistemine nasıl giriş yapmaları gerektiğini araştırıyor. Öğrenci, öğretmen ve veliler sisteme nasıl giriş yapar, şifre unutulursa ne yapılır?

Uzaktan eğitim sürecinin en önemli platformlarından biri olan EBA, milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velinin günlük olarak kullandığı dijital eğitim sistemi olmaya devam ediyor. Ders içeriklerinden ödev takibine kadar birçok işlemin yapıldığı platforma giriş yöntemleri ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle e-Devlet entegrasyonu sayesinde kullanıcılar sisteme hızlı ve güvenli şekilde erişebiliyor. Peki, EBA girişi nasıl yapılır?

 

EBA Öğrenci girişi nasıl yapılır?

Öğrenciler EBA’ya birkaç farklı yöntemle giriş yapabilir. En yaygın yöntem T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriştir.

Tarayıcıdan EBA’nın resmi sitesi açılır. Ana sayfada yer alan öğrenci sekmesi seçilir. Ardından EBA hesabı ile giriş bölümünden kimlik numarası ve şifre girilerek sisteme erişim sağlanır.

 

Şifresi olmayan öğrenciler ise yeni şifre oluştur seçeneği üzerinden velileri aracılığıyla giriş bilgisi alabilir. Ayrıca e-Devlet üzerinden giriş yapmak da mümkündür.

 

Veli girişi nasıl yapılır?

Veliler, çocuklarının ders durumunu ve öğretmen geri bildirimlerini takip etmek için EBA sistemini kullanabilir.

Giriş yapmak isteyen veliler ana sayfadaki veli bölümüne tıklar. Sistem doğrudan e-Devlet ekranına yönlendirir. e-Devlet bilgileri ile giriş yapıldığında öğrencinin not bilgileri, devamsızlık durumu ve öğretmen mesajları görüntülenebilir.

 

Öğretmen girişi nasıl yapılır?

Öğretmenler EBA’ya öğretmen paneli üzerinden giriş yapar. Giriş işlemi MEBBİS bilgileri veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilir. Sisteme giren öğretmenler ders programlarını görüntüleyebilir, canlı ders oluşturabilir ve öğrencilere içerik paylaşabilir.

 

EBA şifresi unutulursa ne yapılmalı?

Şifresini unutan kullanıcılar için sistemde şifre yenileme seçeneği bulunur.  Şifremi unuttum seçeneği ile kayıtlı telefon numarası ya da e-posta adresine doğrulama kodu gönderilir. Bu kod ile yeni şifre oluşturulabilir. İletişim bilgileri güncel değilse okul yönetimi veya öğretmen aracılığıyla yeni şifre alınabilir.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23