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Aktüel EBA'dan derslerini takip edemeyen Yörük kızı Gülsüm'e tablet
Aktüel

EBA'dan derslerini takip edemeyen Yörük kızı Gülsüm'e tablet

Yeniakit Publisher
2020-09-26 10:25:27 -
EBA'dan derslerini takip edemeyen Yörük kızı Gülsüm'e tablet

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde dağda keçi otlatırken okuduğu 23 Nisan şiiri sosyal medyada ilgi gören ilkokul 4. sınıf öğrencisi Gülsüm Şifa Uslu'nun yüzü, EBA üzerinden derslerini izleyebilmesi için hediye edilen tabletle güldü.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçenin kırsalında yaşayan Yörük kızı Gülsüm'e ziyarette bulunup tablet ve çeşitli hediyeler verdi.

Tollu'ya teşekkür eden Gülsüm, tableti olmadığı için EBA üzerinden derslere bağlanamadığını, bu süreçte eğitiminden geri kalmamak için kitaptan çalıştığını belirtti.

Gülsüm, artık tabletine cep telefonu üzerinden sağlanan internetle bağlanıp derslerini takip edeceğini anlatarak, "Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum." dedi.

Tollu da Gülsüm'ün ailesini ve öğretmenlerini tebrik ederek, "Gülsüm'ü milli ve manevi hassasiyetle donattıkları için, bu hassasiyetle bir evlat yetiştirdikleri için onları tebrik ediyorum. Asil milletimizin geleceğine çok ciddi katkılar sunacağına inanıyorum." diye konuştu.

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