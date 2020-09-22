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Gündem EBA'da ders anlatan öğretmenin önlüğündeki 'Osmanlı arması' beğeni topladı
Gündem

EBA'da ders anlatan öğretmenin önlüğündeki 'Osmanlı arması' beğeni topladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okul eğitimleri EBA sistemi üzerinden internetten veriliyor. EBA’da sosyal bilgiler dersi sırasında konu anlatımı yapan öğretmenin önlüğündeki Osmanlı arması velilerden büyük beğeni topladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 14:17:00 -
EBA'da ders anlatan öğretmenin önlüğündeki 'Osmanlı arması' beğeni topladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) artan koronavirüs vakaları sonrası Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiyesiyle okul eğitimleri EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi üzerinden veriliyor.

İlkokul 1. Sınıf, okul öncesi, özel eğitim okulları ana sınıfı ve 1. Sınıf öğrencileri dün itibariyle yüz yüze eğitime başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, diğer sınıflar için verilecek kararın ilerleyen dönemde virüsün gidişatına göre netlik kazanacağını belirtti.

“Osmanlı” detayı dikkat çekti

Koronavirüs nedeniyle EBA üzerinden devam eden online derslerin birinde konu anlatan öğretmenin önlüğünde bulunan Osmanlı İmparatorluğu arması büyük beğeni topladı.

EBA üzerinden çevrimiçi olarak ders anlatan 7’nci sınıf Sosyal Bilgiler dersi öğretmeninin önlüğünde bulunan Osmanlı İmparatorluğunu simgeleyen arma dikkat çekti.

İşte beğeni toplayan o görüntü:

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