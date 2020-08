EBA ders programı 9. sınıf

Koronavirüs salgını dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yayılmaya devam ediyor. Çin’de başlayan ve hızlı bir şekilde tüm dünyaya yayılan koronavirüs eğitimi de etkiledi. Geçtiğimiz dönemde 11 Mart’ta görülen korona vakası sonrası okullar kapatılıp uzaktan eğitime başlamıştı. TRT EBA TV üzerinden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri televizyon ekranları üzerinden dersleri canlı takip edip, konu anlatımlarını an be an gerçekleştirmişti. 2020-2021 eğitim öğretimin 31 Ağustos’ta yüz yüze eğitimle başlanacağı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından duyrulmuştu. Ancak 1 Haziran’dan sonra normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte salgında vaka sayılarındaki artış hem öğrencileri hem de velileri telaşlandırmıştır. Günlük koronavirüs vaka sayılarının yeniden artması sonucunda okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Seyretilmiş eğitimle hangi sınıftaki öğrenciler gidecek? Soruları sorulması üzerine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu tavsiyesi sonrası yüz yüze eğitimin 21 Eylül’de başlayacağını uzaktan eğitimin ise 31 Ağustos itibariyle başlayacağını açıkladı.

EBA ders programı

31 Ağustos Pazartesi günü uzaktan eğitimle ders başı yapan ayen geçen yıl olduğu gibi yine TRT EBA TV üzerinden canlı dersleri izleme olanağına sahip oldu. TRT EBA TV üzerinden yayınlanacak derslere ilişkin ders programı da yine hem öğrenci hem de veliler tarafından sorgulanmakta. EBA TV ders programı ve ders saatleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlandı. MEB tarafından açıklanan ders programı 31 Ağustos 18- Eylül tarihleri arasındaki ders program sayesinde öğrenciler hangi dersi saat kaçta işleyeceklerinin yanında ders tekrarlarının hangi saatler arasında yapılacağını da öğrenebiliyor.

EBA TV televizyon frekans ayarı nasıl yapılır?

EBA TV’yi henüz televizyonunuza kaydetmediyseniz izlemeniz gereken adımları bu yazımızda bulabilirsiniz. Öncelikle televizyon kumandanızdaki Menü tuşuna basın. Ardından Ayarlar kısmına basın. Bu kısımda Kaynak seçeneğine tıklayın. Ardından Elle Kanal Arama seçeneğine tıklayın. Bir sonraki aşamada Uydu seçeneğini tıklayın ve Transporter seçiniz. Transporter bölümünü 12084 olarak seçin. Sembol oranını 13750, polarizasyon yatay olarak ayarlayın. Daha sonra Sol alt taraftaki Arama Başlat tuşuna basın. Girdiğiniz bu frekans bilgilerine uygun TV kanalları önünüze gelecektir. Burada 3 adet TRT Eba TV karşımıza çıkar. TRT Eba TV ilkokul, TRT Eba TV ortaokul, TRT Eba TV lise kanalları sıralanmış olur. Bu kanallardan kendinize uygun olanı olanı seçip televizyon menünüze ekleyebilirsiniz. Evinizdeki öğrenciniz artık TRT EBA eğitimine hazır.

