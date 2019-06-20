E. Yeni Malatyaspor kaleci Farnolle ile yeniden anlaştı Evkur Yeni Malatyaspor’da iç transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Murat Yıldırım ile yeniden anlaşılmasının ardından kaleci Fabıan Farnolle de yenide anlaştı.

Evkur Yeni Malatyaspor’da iç transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Murat Yıldırım ile yeniden anlaşılmasının ardından kaleci Fabıan Farnolle de yenide anlaştı.

Yeni Malatyaspor, dış transfer çalışmaları sürerken, bir taraftan da iç transferde sözleşmesi biten oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor. Yeni Malatya yönetimi, Murat Yıldırım’ın ardından sözleşmesi biten Beninli kalecisi Fabian Farnolle ile de anlaşma masasına oturdu ve ilk görüşmeden sonra başarılı kaleciyle 1+1 yıllık anlaşmaya varıldı. İki yıldır sarı-kırmızılı kulübün kadrosunda bulunan Farnolle özellikle geçen sezon gösterdiği performansla camianın beğenisi kazanmıştı. 34 yaşındaki tecrübeli eldiven geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla ligde ve kupada toplam 23 karşılaşmaya çıktı ve bu maçlarda kalesinde 34 gol gördü.

Farnolle’nin takımın 25 Haziran’da Bolu’da başlayacak yeni sezon hazırlık kadrosuna da dahil edildiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.