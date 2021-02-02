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Eğitim e-YDS 2021/1 İngilizce başvuruları ne zaman başlıyor?
Eğitim

e-YDS 2021/1 İngilizce başvuruları ne zaman başlıyor?

e-YDS 2021/1 İngilizce başvuruları başladı! ÖSYM e- YDS başvurularının başladığını duyurdu. e YDS için yapılan yazılı duyuruda adaylar için deneme e sınav da yayınlandı. e-YDS 2021/1 başvuru yap! e-YDS 2021/1 başvuru ekranı ve başvuru kılavuzuna göre başvuru işlemleri...

Yeniakit Publisher
2021-02-02 21:03:00 -
e-YDS 2021/1 İngilizce başvuruları ne zaman başlıyor?

Elektronik ortamda gerçekleşen e-YDS 2021 başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. ÖSYM resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre yeni senenin ilk e-YDS sınavı e-YDS 2021/1 İngilizce başvuruları başladı. Peki, e-YDS 2021 başvurusu nasıl yapılır?

e-YDS 2021 başvurusu nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre e-YDS 2021/1, İngilizce alanında, 27 Şubat 2021 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak.

Sınav cevaplama süresi 180 dakika olan e-YDS 2021/1'de adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

Sınava başvuru süreci, 02 Şubat 2021 – 18 Şubat 2021 tarihleri arasında olup adaylar, başvurularını 02 Şubat 2021 tarihinde ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'ten itibaren yapabilecekler. e-YDS’ye başvuru yapacak adayların ödeme işleminden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

E-YDS 2021/1 İNGİLİZCE BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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