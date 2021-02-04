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Eğitim e-YDS 2021/1 başvuruları nasıl yapılır?
Eğitim

e-YDS 2021/1 başvuruları nasıl yapılır?

27 Şubat 2021 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak İngilizce Başvuruları Duyurusu ÖSYM tarafından yayınlandı. Peki, e-YDS 2021/1 başvuruları nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-02-04 00:43:00 -
e-YDS 2021/1 başvuruları nasıl yapılır?

ÖSYM başkanı Prof. Dr. Halis Aygün e-YDS 2021/1 başvurularının başladığını açıkladı. Sınava girecek adaylar başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyor.

e-YDS 2021/1 başvuruları nasıl yapılır?

e-YDS 2021/1 İngilizce başvuruları başladı. e-YDS 2021/1 İngilizce alanında, 27 Şubat 2021 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınava başvuru süreci, 02 Şubat 2021 – 18 Şubat 2021 tarihleri arasında olup adaylar, başvurularını 02 Şubat 2021 tarihinde ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'ten itibaren yapabileceklerdir. e-YDS’ye başvuru yapacak adayların ödeme işleminden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir.

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 3500, İstanbul’da 432, İzmir’de 84 olacaktır. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.
e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.

Adaylar, Deneme e-Sınav uygulamasına ve 2021 e-YDS Kılavuzuna aşağıdaki bağlantılardan erişebilirler.

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