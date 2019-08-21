0553 313 94 23

E-ticarette kırtasiye ürünleri aramaları arttı

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasına az bir süre kala, online alışveriş mecralarında okul alışverişleri trafiği arttı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:41
E-ticarette kırtasiye ürünleri aramaları arttı

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasına az bir süre kala, online alışveriş mecralarında okul alışverişleri trafiği arttı. Kırtasiye ürünlerini online olarak arayanların sayısında önceki yıla göre yüzde 120 artış gözlendi.


2019-2020 yılı yeni eğitim-öğretim dönemi 9 Eylül 2019’da başlayacak. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ders başı yapacak. Okulların açılmasına kısa bir süre kala kırtasiye ürünlerinde eksiğini tamamlamak isteyen ebeveynler online satışa platformlarına yöneldi. Bir online alışveriş platformunun yaptığı incelemeye göre kırtasiye ürünlerini online olarak arayanların sayısında önceki yıla göre yüzde 120 artış gözlendi.


Bu oranın artışında uygun fiyat, ürün çeşit bolluğu ve alışverişin kolaylığıyla birlikte taşıma zahmetinin yaşanmaması önemli rol oynuyor. Aynı zamanda önceki yıla göre kırtasiye alışverişi yapma oranının kadınlarda yüzde 15 arttığı açıklandı. Okul alışverişlerinde en çok talep gören ürünler ise; kalem ve yazı gereçleri, kalem kutuları, defterler ve klasörler, okul çantası, beslenme çantası, suluk ve mataralar, boya ve çizim ürünleri, hesap makineleri, yazı tahtaları ve kalemleri, masa üstü gereçleri ile fotokopi kağıtları olarak açıklandı.


İncelemeye göre Türkiye’nin her yerinden ulaşılabilen online siteler kırtasiye ürünlerinde de avantaj sağlıyor. İnternetten yapılan okul alışverişlerinin yüzde 70’inin Anadolu illerinden yapıldığı gözlendi.


En çok alışveriş İstanbul, Ankara ve İzmir’de


En çok okul alışverişi yapan şehirler ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli olarak sıralandı.Alışverişlerin en yoğun yapıldığı yaş aralığı ise 35-44 olarak görüldü. Okul alışverişlerinde en çok talep gören ürünler ise; kalem ve yazı gereçleri, kalem kutuları, defterler ve klasörler, okul çantası, beslenme çantası, suluk ve mataralar, boya ve çizim ürünleri, hesap makineleri, yazı tahtaları ve kalemleri, masa üstü gereçleri ile fotokopi kağıtları olarak açıklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Furkan Yassıkaya Antalya’da Malatya’yı temsil edecek
    1. Furkan Yassıkaya Antalya’da Malatya’yı..
    2. Şili’de emekli başpiskoposa cinsel..
    3. Yoğun yağış E-5 ’i felç etti
    4. Şanlıurfa'da terör operasyonu
    5. Şiddetli yağışın yaşandığı Kocaeli’de..
    6. Başakşehir - Fenerbahçe maçı Halil..
    7. Çağlayan’da yenileme çalışmaları..
    8. "Demokrat Parti'ye oy veren bir Yahudi..
    9. Haluk Dursun'un ölümünde sabotaj..
    10. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)..
    11. Prof. Dr. Haluk Özener, "Minimum 20..
    12. Siirt’te eşeğin teptiği çocuk yaralandı
    13. Siirt’te inşaattan düşen işçi yaralandı
    14. Nijerya'da vali yardımcısının..
    15. Taze kiraz, üzüm ve nar ihracatçıları..
    16. Yeşilyurt Belediyespor hazırlık..
    17. Hamilelerin x-ray cihazlarından..
    18. Batman’da trafik kazası: 4 yaralı
    19. 12 Dev Adam, Atlas Challenge..
    20. Esad rejiminden İdlib’e saldırı: 1..
    21. 15 yıllık çocuk özlemi akupunktur ile..
    22. Haliliye’de şeffafyönetim
    23. Samsun’da ilk 8 ayda 15 bin 701 kişi..
    24. Sol bacağı sağ bacağından kısa olan..
    25. Baydilli saha gezilerini sürdürüyor
    26. Beyazgül’den ailelere çağrı
    27. İngiliz futbolunda ırkçılık tartışmaları
    28. Skandal örnek! İYİ Parti’den kayyım..
    29. Kahramanmaraş'ta motosikletin..
    30. Elazığ’da tarım alanında 130 projeye..
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!