e okul not sorgulaması nasıl yapılır? MEB e okul karne notu sorgula!

Okullar, Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, bu yıl 17 Haziran 2022 Cuma günü kapanacak. Okulların kapanıyor olması nedeniyle hem veliler hem de öğrenciler e okul üzerinden not sorgulaması yaparak yaz tatili karnesi ile gelecek notları bir tıkla öğrenmekte. Peki e okul girişi nasıl yapılır? e okul karne not ortalaması nasıl hesaplanır? E okul ne zaman kapanacak?

E okul girişi nasıl yapılır?

Öğrenciler e okul sistemine öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabiliyor. Karne notlarını ise e okul yıl sonu notları kısmında görüntüleyebiliyorsunuz.

e okul not ortalaması nasıl hesaplanır?

Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.

Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.

Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.

Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

e okul ne zaman kapanacak?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir.

Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır.

E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan E-Okul ekranın kapanması ise artık mümkün gerçekleşmemektedir. Karne gününe kadar E Okul ekranı açık kalmaktadır.

Karne not ortalaması hesaplaması nasıl yapılır?

Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.

Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.

Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.

Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

E-okul sisteminde neler var?

E-OKUL yönetim bilgi sistemi içerisinde yer alan menüden aşağıdaki bilgilere erişmek mümkün;

Bakanlık/MEM İşlemleri

Okul Öncesi Çocuk İşlemleri

Okul Öncesi Kurum İşlemleri

İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri

İlkokul-Ortaokul Öğrenci İşlemleri

Ortaöğretim E-Kayıt

Ortaöğretim Kurum İşlemleri

Sınav İşlemleri

Yönetici Modülü

Rapor Listesi