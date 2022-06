e okul not sorgulaması nasıl yapılır? MEB e okul karne notu sorgula!

e okul not sorgulaması okulların kapanacak olması nedeniyle bir hayli aranmakta. Öğrenciler, yaz tatili için gün sayarken bir yandan da MEB e okul sistemine sık sık giriş yapıyor. 6 Eylül’de yüz yüze olarak açılan okullar 17 Haziran’da kapanacak. Okullar kapanmasına günler kala öğrenci ve veliler e okul üzerinden not sorgulaması, karne notu, takdir ve teşekkür sorgulaması yapıyor. Peki e okul ne zaman kapanacak? e okul vbs not girişi sorgulaması nasıl yapılır?