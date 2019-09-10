E-Okul devamsızlık, haftalık ders programları ve yazılı sınav notları sorgulama nasıl yapılır? MEB e okul

2019-2020 eğitim öğretim yılı için okullar açıldı. Okula başlayan milyonlarca öğrenci e okul üzerinden devamsızlık sorgulamanın nasıl yapıldığını merak etmekte. E okul Veli Bilgi Sistemi (VBS) girişi yapılarak öğrencinin ders notları, yazılı ve sözlü notları, ders bilgilerine ulaşmak mümkün. Peki MEB E-okul devamsızlık ve yazılı sınav notları sorgulama nasıl yapılır?

2007 yılından bu yana öğrenci, veli, ve öğretmenlere kolaylık sağlayan e-Okul’dan bir çok bilgiye erişilebiliyor. E Okul Veli Bilgilendirme Sitemi’ne (VBS) MEBBİS üzerinden ve e-Devlet şifresi ile de girilebiliyor. Öğrenciler yazılı sınavların notlarını e-Okul girişi yaparak öğrenecekler. Peki, E-Okul devamsızlık ve yazılı sınav notları sorgulama nasıl yapılır? E Okul girişi nasıl yapılır? İşte konuya dair ayrıntılar...

E-Okula'a giriş nasıl yapılır?

2007 yılından bu yana öğrenci, veli, ve öğretmenlere kolaylık sağlayan MEB sistemi e-Okul’dan bir çok bilgiye erişilebiliyor. E Okul Veli Bilgilendirme Sitemi’ne (VBS) artık MEBBİS üzerinden ve e-Devlet şifresi ile de girilebiliyor. E okul’da yer alan VBS sayesinde https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine gerekli bilgileri girerek öğrencilerin eğitim hayatı hakkında ayrıntılı bilgi edinmek mümkün.

E-Okul ile hangi sorgulamalar yapılır?

e-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında;

Devamsızlık sorgulama

Yazılı sonuçları

Sözlü sonuçları

Karne notları

Haftalık ders programları