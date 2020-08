e-okul sisteminde hangi hizmetler vardır? Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) tarafından 2007 yılının Ocak ayında hizmete açılmış bir web kurulumudur. e-okul sisteminde öğrenci ile ilgili devamsızlık bilgileri, sınav notları, haftalık ders programı, sınav tarihleri, davranış notları, okuduğu kitaplar gibi bilgiler velilerin bilgisine sunulmaktadır. Öğrencinin okula başladığı ilk günden mezun olduğu güne kadarki geçirdiği süredeki okul bilgilerine e-okul sistemi üzerinden ulaşılabilmektedir.

Farklı bir okula geçecek öğrencilerin nakil işlemleri de e-okul üzerinden yürütülmektedir. e-okul kelimesi Türkiye’de Google arama motorunda aratılan 7. Sıradaki kelimedirKullanım sıklığına bakıldığında e-okul sisteminin eğitime sunduğu katkı yadsınamaz.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan ve yürütülen e-okul sistemini tüm özel veya resmi anasınıfı, ilköğretim, ortaöğretim ve lise kurumları kullanabilmektedir.

e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-okul VBS) ile veliler okula gitmeden okulla ilgili yapılan duyuruları da izleyebilmektedir. Bunun için sisteme girerek duyurular kısmına göz atmak yeterlidir.

e- Okul VBS ile dönem sonundaki notlarına göre öğrencilerin karne notları hesaplanabilmektedir.

e-okul sistemi ne kadar süre kullanılır?

e-okul sistemi bir öğrencinin okula başlamasından mezuniyetine kadar olan süre boyunca kullanımına açık olan bir hizmettir.

e-okul sistemine nasıl giriş yapılır?

Öncelikle tarayıcınızdan e-okul.meb.gov.tr giriş yapınız. Açılan ekranda sol tarafta yönetim sistemi sağ tarafta veli bilgilendirme sistemi bulunmaktadır. Kendi durumunuza göre ilgili Alana giriniz. Bu kısımda sizden güvenlik kodunu isteyecektir. Görmüş olduğunuz rakamları güvenlik kutucuğuna doğru olarak giriniz. Eğer veli veya öğrenci olarak giriş yapmak istiyorsanız ikinci kısma öğrencinin T.C. kimlik numarasını girmeniz gerekir. Ardından ise öğrencinini okul numarasını yazarak Giriş butonuna tıklayınız. Açılan pencerede öğrenciyle ilgili soru ve fotoğraflar sunularak güvenlik oluşturulur. Bu kısımları doğru bir şekilde yanıtladığınızda Veli Bilgilendirme Sistemi açılmış olacaktır.

e-okul’a mobilden nasıl giriş yapılır?

e-okul sistemine mobil cihazınızdan ulaşım sağlayabilirsiniz.

e-okul not bilgisi nasıl sorgulanır?

e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapın. Açılan keranın sağ tarafında yer alan Veli Bilgilendirme Sistemi’ (VBS) ne tıklayın. Öğrenci bilgileri ve güvenlik sorularını doğru şekilde yanıtlayın. Bu bölümğ geçtiğinizde karşınıza çıkan ekranın solunda Not Bilgileri bulunmaktadır. Not bilgileri kısmında öğrenci notlarını sorgulayabilirsiniz.

e-okul not yükleme işlemi nasıl yapılır?

Veliler tarafından oldukça yaygın kullanılan bir system olan e-okul aracılığıyla not yükleme işlemi yapabilirsiniz. Kaydettiğiniz notları e-okul sistemine yüklemek için uygulama ana ekranında bulunan not yükle butonuna basınız. Karşınıza gelen e-okul yönetim bilgi sistemi üzerinden kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapınız. İlk açılan sayfada e-okul kullanıcı adı ve şifreniz hiçbir platformda saklanmaz veya kaydedilmez. Giriş yaptıktan sonra notlarını yüklemek istediğiniz sınava ait sınav tarihlerini sisteme tanımlayınız. Kullanışlılık açısından sınav programınızda yer alan bütün sınavların tarihlerini bir kerede sisteme tanımlamanız size yardımcı olacaktır. Kurum işlemleri sayfasına girilir ve bu sayfada bulunan not işlemleri sekmesi altındaki ders notu girişi seçeneğine tıklayınız. İstediğiniz sınıfın dersi bu sınıfa ait ilgili sınavı seçerek listele butonuna basınız. Sınıf listesi ekranınıza geldiğinde yukarıda bulunan açılır listeden ilgili sınıfa ait sınavı seçiniz öğrencinin not iş alanına bir kez tıkladıktan sonra yukarıda bulunan yükle butonuna basınız. Hakkında not girişi yapılmamış öğrencilerin notları C olarak girilir ve bu öğrenciler telefonunuza da sınava girmedi olarak kaydedilir. Kaydetmiş olduğunuz notlar hızlı bir şekilde ekranınıza yazdırılacaktır. Güvenlik kodunu girerek notlarınızı sisteme kaydedebilirsiniz.