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Yaşam e-Nabız sayfasına nasıl giriş yapılır?
Yaşam

e-Nabız sayfasına nasıl giriş yapılır?

Sağlık Bakanlığının e-Nabız uygulamasına aşı durumu eklendi. Vatandaşların aşı olup olmadığı hem HES uygulamasına hem de e-Nabız sistemine işlenecek. Peki, e-Nabız nedir? e-Nabız uygulamasına nasıl erişilir? e- Nabız nedir? e-Nabız sayfasına nasıl giriş yapılır? E nabız nedir? E Nabız giriş için nasıl kayıt olunur ve E-Devlet olmadan şifre nasıl alınır? e-Nabız aşı durumu sorgulama... İşte merak edilen cevaplar e-Nabız aşı durumu sorgulama...

Yeniakit Publisher
2021-01-28 23:37:00 -
e-Nabız sayfasına nasıl giriş yapılır?

E Nabız giriş işlemi ile Sağlık Bakanlığı envanterinde kayıtlı olan tüm kişisel bilgileri görüntülemek mümkün oluyor. E Nabız şifresi aracılığıyla giriş yapabilen vatandaşlar, dilerlerse E-Devlet üzerinden de giriş yapma imkanına sahip olabiliyor.

e-Nabız sayfasına nasıl giriş yapılır?

Aşağıdaki linki tıkladıktan sonra eğer E-Devlet şifreniz varsa bu şekilde giriş gerçekleştirebilirsiniz. Eğer E-Devlet şifreniz yoksa, şifre almanız gerekecektir.

Sisteme girişte kimlik doğrulama iki şekilde mümkün olmaktadır. E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. E-Devlet girişine tıkladığınızda Şekil2’de gördüğünüz E-Devlet girişine yönlendirileceksiniz.

E-NABIZ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

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