E Nabız giriş işlemi ile Sağlık Bakanlığı envanterinde kayıtlı olan tüm kişisel bilgileri görüntülemek mümkün oluyor. E Nabız şifresi aracılığıyla giriş yapabilen vatandaşlar, dilerlerse E-Devlet üzerinden de giriş yapma imkanına sahip olabiliyor.

e-Nabız sayfasına nasıl giriş yapılır?

Aşağıdaki linki tıkladıktan sonra eğer E-Devlet şifreniz varsa bu şekilde giriş gerçekleştirebilirsiniz. Eğer E-Devlet şifreniz yoksa, şifre almanız gerekecektir.

Sisteme girişte kimlik doğrulama iki şekilde mümkün olmaktadır. E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. E-Devlet girişine tıkladığınızda Şekil2’de gördüğünüz E-Devlet girişine yönlendirileceksiniz.

E-NABIZ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ