e-imza ve mobil imza 5 milyonu aştı

Toplamda 5 milyon 163 bin 890 elektronik sertifika oluşturuldu. 2020 yılının ikinci çeyreğine oranla e-imza sertifika sayısında yüzde 3,6 artış, mobil imza sertifika sayısında ise yüzde 2,7 yükseliş gerçekleşti. 2020 yılının ikinci çeyreğinde 4 milyon 339 bin 192 olan e-imza sertifika sayısı, yüzde 3,6 artarak 4 milyon 496 bin 13’e ulaştı. 2020 yılının ikinci çeyreğinde 650 bin 544 olan mobil imza sayısı ise ikinci çeyrekte yüzde 2,7 artarak 667 bin 877’ye ulaştı.