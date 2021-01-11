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Ekonomi e-imza ve mobil imza 5 milyonu aştı
Ekonomi

e-imza ve mobil imza 5 milyonu aştı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından açıklanan 2020 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre, e-imza sayısı 4 milyon 496 bin 13’e, mobil imza sayısı ise 667 bin 877’ye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 11:04:00 - 2021-01-11 11:03:40
e-imza ve mobil imza 5 milyonu aştı

Toplamda 5 milyon 163 bin 890 elektronik sertifika oluşturuldu. 2020 yılının ikinci çeyreğine oranla e-imza sertifika sayısında yüzde 3,6 artış, mobil imza sertifika sayısında ise yüzde 2,7 yükseliş gerçekleşti. 2020 yılının ikinci çeyreğinde 4 milyon 339 bin 192 olan e-imza sertifika sayısı, yüzde 3,6 artarak 4 milyon 496 bin 13’e ulaştı. 2020 yılının ikinci çeyreğinde 650 bin 544 olan mobil imza sayısı ise ikinci çeyrekte yüzde 2,7 artarak 667 bin 877’ye ulaştı.

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