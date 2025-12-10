E-İmza soruşturmasında kritik gelişme: 123 sanıklı iddianame kabul edildi

Yasa dışı yollarla üretilen e-imzalarla birçok kişinin sürücü belgesi sınavlarında değişiklik yapıldığı ve mesleki eğitim sertifikası oluşturulduğu tespit edilen sahte e-imza düzenleyenlere yönelik soruşturma devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan üçüncü dalga soruşturma iddianamesi, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmişti. İddianamede, aralarında örgütün elebaşı olduğu ileri sürülen Ziya Kadiroğlu ile 18 örgüt üyesinin de bulunduğu toplam 123 sanık yer alıyor.

SANIKLARA 136 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianamenin incelemesini tamamladı ve kabul etti. Kabul edilen iddianamede sanıklar hakkında talep edilen suçlamalar ve cezalar şunlardır:

Suçlamalar: "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "resmi belgede sahtecilik", "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "Elektronik İmza Kanunu'na Muhalefet"

Talep Edilen Ceza: Sanıklar hakkında 4 yıldan 136 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mahkemenin tensip zaptını hazırlamasının ardından duruşmanın günü ve saati belli olacak.

SAHTE E-İMZA SORUŞTURMALARININ GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Ocak'ta kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak sahte sürücü belgesi, üniversite ve lise diplomaları düzenlenmesine ilişkin geniş kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı. Soruşturma neticesinde, aralarında BTK Başkanı, YÖK Eğitim ve Öğretim Başkanı ve 14 üniversitenin personelinin de bulunduğu birçok kamu görevlisinin e-imzasının kopyalandığı tespit edilmişti.

Başsavcılık, daha önce birinci ve ikinci dalga soruşturmalar kapsamında 134 ve 65 sanık hakkında iddianameler düzenlemişti. İkinci iddianamenin mevcut dava dosyasıyla birleştirilmesiyle davada sanık sayısı 199'a yükselmişti. Yeni kabul edilen 123 sanıklı iddianame ile davadaki sanık sayısı artış gösterecektir.

Öte yandan, davada daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan bazı sanıkların, savcılığın itirazı üzerine tekrar tutuklanmasına karar verilmişti.

DDK İNCELEME BAŞLATMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK), 16 Ekim'de kamu hizmetlerinin güvenilirliğini korumak amacıyla sahte e-imza iddialarıyla ilgili kapsamlı bir inceleme ve araştırma başlatmıştı. DDK, elektronik imza sürecinin ve ilgili kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirleri araştırıyor.