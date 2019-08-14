e ihale giriş nasıl yapılır? Elektronik ihalenin (e-ihale) amacı nedir?

e ihale giriş, e ihale eşya, e ihale telefon, e ihale gümrük araba, e ihale gümrük telefon, e ihale ürünleri, e ihale sonuçlanan, e ihale gov tr araba. 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelen eşyanın satışlarının elektronik ortama taşınarak satışlara katılan kişi sayısı ile rekabetin daha da arttırılması ve bu suretle tasfiyelik eşyadan elde edilen gelirlerin artırılması amaçlanmaktadır.

Teminat işlemleri Halkbankası, Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım şubelerinden ve İnternet Bankacılığından yapılabilmektedir. Üyelerimizin para yatırabilmeleri için banka görevlisine Ticaret Bakanlığı e-ihale ödemesi yapmak istiyorum demeleri ve e-ihale uygulamasına kayıtlı bulundukları T.C. Kimlik numarasını veya tüzel kişi ise Vergi Kimlik numarasını beyan etmeleri gerekmektedir. Gün içinde 16:30 a kadar işlem yapılabilecektir.

Vakıf Katılım aracılığıyla e-ihale tahsilatları başlamıştır.

Vakıf Katılım aracılığıyla e-ihale tahsilatları başlamıştır. E-ihale üyeleri tarafından sistem üzerinde kullanılacak teminat ve satış bedellerini Vakıf Katılım şubelerini ziyaret ederek ya da internet ve mobil şube uygulamaları üzerinden yatırılabilecektir.