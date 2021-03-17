E-Devletten işsizlik maaşına nasıl başvuru yapılır ve başvuru şartları nelerdir?

Sigortalı olarak çalışıp haksız nedenlerle işten çıkarılan kişiler tarafından işsizlik maaşı yoğun şekilde ilgi görüyor. Gelişen teknoloji sayesinde artık E-devlet üzerinden de işsizlik maaşı için başvuru yapılabiliyor. Eğer işsizlik maaşı almak için gerekli şartları taşıyorsanız haberimizin devamını okumanızı tavsiye ederiz…

E-devletten işsizlik maaşına nasıl başvuru yapılır?

İşsizlik maaşına başvuru yapmak isteyenler kişiler, T.C kimlik numarası ve E-devlet şifresiyle https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusu sitesi üzerindeki başvuru formunu doldurarak işsizlik maaşına başvuru yapabilirler.

İşsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir?

1- Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

2-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

3-Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

4-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.