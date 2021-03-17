E-Devletten işsizlik maaşına nasıl başvuru yapılır ve başvuru şartları nelerdir?
İşsizlik maaşı, sigorta kapsamında çalışan bir işçinin kendi rızası olmadan işverenin çalışanını işten çıkarması durumunda kazanılan haktır. İşyerinden haksız nedenlerle çıkarılan vatandaşlar işsizlik maaşından nasıl faydalanacağını ve başvuru şartlarının ne olduğunu merak ediyor. Peki, E-Devletten işsizlik maaşına nasıl başvuru yapılır ve işsizlik maaşının başvuru şartları nelerdir?
Sigortalı olarak çalışıp haksız nedenlerle işten çıkarılan kişiler tarafından işsizlik maaşı yoğun şekilde ilgi görüyor. Gelişen teknoloji sayesinde artık E-devlet üzerinden de işsizlik maaşı için başvuru yapılabiliyor. Eğer işsizlik maaşı almak için gerekli şartları taşıyorsanız haberimizin devamını okumanızı tavsiye ederiz…
E-devletten işsizlik maaşına nasıl başvuru yapılır?
İşsizlik maaşına başvuru yapmak isteyenler kişiler, T.C kimlik numarası ve E-devlet şifresiyle https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusu sitesi üzerindeki başvuru formunu doldurarak işsizlik maaşına başvuru yapabilirler.
İşsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir?
1- Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
2-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
3-Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
4-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.