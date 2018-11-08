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E-Devlet'te 2 yeni hizmet

Vatandaşlar artık e-Devlet üzerinden pasaport ve sürücü belgesi başvuru durumunu sorgulayabilecek.

08 Kasım 2018 Perşembe 22:03
E-Devlet'te 2 yeni hizmet

Pasaport ve sürücü belgesi başvuru durumu e-Devlet'ten sorgulanabilecek.

www.turkiye.gov.tr sitesinde yer alan bilgiye göre, e-Devlet Kapısı üzerinde yeni hizmetler kullanıma sunuldu.

Buna göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce sunulan hizmetlerden pasaport ve sürücü belgesi başvuru durumu sorgulama işlemleri, e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 22:03
  1. pasaport
  2. sürücü belgesi e-devlet
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