E-Devlet'te 2 yeni hizmet
Vatandaşlar artık e-Devlet üzerinden pasaport ve sürücü belgesi başvuru durumunu sorgulayabilecek.08 Kasım 2018 Perşembe 22:03
Pasaport ve sürücü belgesi başvuru durumu e-Devlet'ten sorgulanabilecek.
www.turkiye.gov.tr sitesinde yer alan bilgiye göre, e-Devlet Kapısı üzerinde yeni hizmetler kullanıma sunuldu.
Buna göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce sunulan hizmetlerden pasaport ve sürücü belgesi başvuru durumu sorgulama işlemleri, e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
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