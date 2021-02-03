e-Devlet YKS başvurusu nasıl yapılır?

YKS 2021 başvuruları ne zaman? 2021 YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS 2021 başvurusu ne zaman başlıyor? YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvuruları 4 Şubat'ta başlayacak. 2021 YKS başvuruları e-devlet üzerinden yapılabilecek. e-Devlet 2021 YKS başvurusu nasıl yapılır?

e-Devlet 2021 YKS başvurusu nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu yıl 4 Şubat'ta başlayacak YKS başvurularının, e-Devlet üzerinden de yapılabileceğini duyurdu.

Aygün yaptığı açıklamada YKS'nin ilk oturumu olan temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 26 Haziran'da, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 27 Haziran'da gerçekleştirileceğini hatırlattı.

Aygün'ün açıklamasına göre YKS başvuruları 4 Şubat 2021'de başlayıp 2 Mart 2021'de sona erecek. Aygün, bu yılki YKS başvurularına ilişkin şu bilgileri verdi:

"T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne ÖSYM AİS mobil uygulaması veya 'http://ais.osym.gov.tr' üzerinden 'e-Devlet ile kayıt ol' seçeneğine tıklayarak kayıt olabilecek ve sınav başvurularını yapabilecek. e-Devlet kayıtları için adaylarımızın PTT şubelerinden şifrelerini temin etmeleri gerekiyor.

Adaylar, ayrıca ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından bireysel olarak yapacakları sınav başvurularında, sistemdeki fotoğrafı, adayın varsa T.C. kimlik kartındaki fotoğrafı ile başka herhangi bir işlem gerekmeksizin otomatik olarak güncellenebilecek."