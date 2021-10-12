E-devlet üzerinden kurulan sinsi tuzak

Daha önce de e-Devlet dahil pek çok banka ve resmi kurumun web sitesini taklit ederek vatandaşları ağına düşürmeye çalışan dolandırıcılar, son dönemde yine kendilerini göstermeye başladılar. Dolandırıcıların vatandaşları tuzağa çekmek için en fazla taklit ettikleri web site ise e-Devlet oldu.

Facebook, Twitter, Instagram gibi popüler sosyal medya platformlarına reklam veren dolandırıcılar, sahte e-Devlet internet sitesi üzerinden vatandaşları kandırmaya çalışıyor.

"gov.tr" uzantısına dikkat edin

Türkiye’de devlete ait tüm internet siteleri, “gov.tr” uzantısına sahip olmak zorundadır. Dolayısı ile “.com” uzantısı ile biten bir internet sitesi gördüğünüzde bunun resmi olarak devletin bir organına bağlı olmadığını anlayabilirsiniz.

Örneğin; e-Devletin resmi internet sitesi, “turkiye.gov.tr”dir.

Kurumsal İletişim Uzmanı, Mehmet Kaan Mete, en son kurulan tuzağı Twitter üzerinden duyurdu.