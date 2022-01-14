Koronavirüs salgınıyla birlikte e-Devlet sistemine pek çok yeni hizmet dahil edildi. Vatandaşlar ise zaman tasarrufu sağlayan bu işlemleri hızlıca e-Devlet üzerinden halledebiliyor. Peki, e-Devlet şifresi çalınırsa ne olur?

e-devlet şifresi başkasının eline geçerse ne olur? E devlete başkasının girdiğini nasıl anlarım?

Bir kişinin e-Devlet şifrenizle işlem yapabilmesi için TC kimlik numara bilginize de sahip olması gerekiyor. Bir başkasının e-Devlet’e şifrenizle giriş yaptığını anlamak bir hayli güç. İkamet bilginiz değiştiyse ya da bazı faturalarla ilgili bilginiz dışında işlem yapılmışsa bunu kontrol etmeden anlamanız pek mümkün değil.

Bir başkasının e-Devlet şifrenizle hesabınıza giriş yapmaması için parolanızı yüksek güvenlik düzeyinde oluşturmanız son derece önemli. Şifreniz büyük-küçük harf ve rakamlardan oluşmalı.

Bir kişinin sizin e-Devlet şifrenize sahip olduğunu düşünüyorsanız; hızlıca mevcut şifreyi sıfırlayıp yeni güvenli bir şifre oluşturmalısınız.

Çalınan e-Devlet şifrenizle size ait olan pek çok bilgi ele geçirilebilir. Hesaba giren kişi: kimlik örneğinizi çıkarabilir. ikamet ve adres bilgilerinizi görebilir, adınıza kayıtlı araçları sorgulayabilir, dava ve icra dosyalarınızı görebilir, sizin adınıza UYAP vatandaş portalına girebilir, MHRS üzerinden randevu oluşturabilir hatta çocuklarınızın okul bilgilerine erişebilir.

e-Devlet yeni şifre nasıl oluşturulur?

Şifreyi kaybetme, unutma, çaldırma ve benzeri durumlarda yeni bir şifre için şifre sıfırlama hizmetinden yararlanabilirsiniz. Bu uygulamayı kullanmak için profilinizde bulunan iletişim bilgilerinden cep telefonu numaranızı ya da hem cep telefonu numaranızı hem de e-postanızı e-Devlet Kapısı’nda doğrulamış olmanız gerekmektedir. Bu işlemlerden herhangi birini yapmadığınız takdirde PTT şube ve merkezlerinden şahsen başvuru yaparak yeni bir şifre almanız gerekmektedir.

Daha önce cep telefonu ve e-posta doğrulaması yapmış iseniz, e-Devlet Kapısı “Şifre ve Güvenlik Ayarlarım” bölümünden:

- Sadece PTT şubelerinden yeni şifre zarfı alarak

- Cep telefonuma ve e-posta adresime gelecek kodları girerek

- Cep telefonuma gelecek kodu girerek

Seçeneklerinden birini işaretleyip, şifre sıfırlama yöntemlerinden birini belirleyebilirsiniz. Giriş alanındaki şifremi unuttum seçeneği ile şifrenizi sıfırlayabilir, yeni şifre belirleyebilirsiniz. 15 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti e-Devlet Kapısı kullanıcıları ve mavi kartlı kullanıcılar bu şifre sıfırlama hizmetinden faydalanabilmektedir. Ancak yabancı kullanıcılar şifre sıfırlama hizmetinden faydalanamamaktadır.