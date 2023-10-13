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Gündem "e-Devlet" platformunda en çok ziyaret edilen kurum belli oldu
Gündem

"e-Devlet" platformunda en çok ziyaret edilen kurum belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-10-13 12:09:00 -
"e-Devlet" platformunda en çok ziyaret edilen kurum belli oldu

e-Devlet’te ziyaret edilen kurumun Sosyal Güvenlik Kurumu olduğu açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, e-Devlet’te en çok hizmet geliştiren ve en çok ziyaret edilen kurumun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) olduğunu açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'nın e-Devlet’te en çok hizmet geliştiren ve en çok ziyaret edilen kurum olduğunu açıkladı. Vatandaşlara daha hızlı, daha güvenli ve daha zahmetsiz hizmet sunduklarını ifade eden Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Dijital çağın gerekliliklerine ayak uyduran Sosyal Güvenlik Kurumumuz, e-Devlet Kapısı'nda en çok ziyaret edilen ve en çok hizmet geliştiren kurum oldu. 163 uygulamayla vatandaşlarımıza kolay erişim ve 1 ayda toplam 174 milyonu aşan tıklanma ile dijitalin yüzyılında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarıyla şekillenen yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğiz.”

Ayrıca e-Devlet'te SGK’da en çok ziyaret edilen 5 uygulama “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü", "Normal Şartlarda Nasıl Emekli Olabilirim", "4A Emeklilik Bilgisi", "GSS Tescil ve Prim Borcu Sorgulama" ve "Şahıs Ödemeleri” oldu.

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