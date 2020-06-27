E-devlet GSS borç sorgulama nasıl yapılır?

2012 yılından itibaren zorunlu hale gelen GSS birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Sosyal güvenceye sahip olamayan kişilerin sağlık hizmetinden yararlanabilmelerini sağlayan Genel Sağlık Sigortası'nda asgari ücretin 1/3 oranından daha fazla geliri olan kişiler sağlık sigortasından faydalanmak için prim ödemekle yükümlülerdir.

GSS borcu olanlar, borçlarını kolay bir yöntemle sorgulayabilmektedirler. e-Devlet üzerinden yapılan sorgulamayla GSS prim borcunuzun olup olmadığını, varsa ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz.

– E Devlet uygulamasından öncelikle, şifrenizle giriş yapmalısınız.

– Arama bölümüne ‘GSS’ yazınız.

– Karşınıza çıkan ‘Sosyal Güvenlik Kurumu/Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama’ sekmesine tıklayınız.

– Sonuç olarak borcunuzun olup olmadığı açılan ekranda karşınıza çıkacaktır.