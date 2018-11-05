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E-5'teki maganda yakalandı!

İstanbul'da E-5 karayolunda bulunduğu araç ile makas atıp kuru sıkı tabancayla havaya ateş açan maganda yakalandı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 18:28
E-5'teki maganda yakalandı!

İstanbul’da E-5 karayolunda kuru sıkı tabancayla havaya ateş açan ve birçok noktada makas atarak terör estiren maganda, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Magandaya para cezası kesildi.

E-5 karayolu Zeytinburnu mevkiinde bir maganda, trafikte seyir halindeyken kuru sıkı tabanca ile havaya ateş açmıştı. Aynı maganda karayolunun birçok noktasında trafikteki araçların arasında defalarca makas atarak trafiği tehlikeye düşürmüştü. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

Sosyal medyada yapılan çalışmaların ardından plakası tespit edilen maganda kısa sürede yakalandı.

Bin 2 lira para cezası kesildi

Şubeye götürülen 28 yaşındaki G.K.’ye, “Trafiği tehlikeye sokmak ve birden fazla şerit değiştirmek” suçundan bin 2 lira idari para cezası kesildi. İşlemlerinin ardından maganda adli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine sevk edildi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 18:28
  1. İstanbul
  2. trafik kazası

YORUM YAZ

  • hıdır dikerhıdır diker47 dk önce
    yakalayınca ne yapılıyorki? hiç bişi üç beş kuruş para cezası o kadar şöyle kıçına kazık çakıpda tüm dünyaya gösterilsin bakın bakalım daha yapa bilirlermi.
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