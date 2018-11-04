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E-5'te şaşırtan görüntü! Uçaksavarla gittiler

İstanbul'da Haliç'ten Topkapı istikametine ilerleyen 34 KYM 30 sivil plakalı askeri cip, şaşkınlığa yol açtı. Aracın üzerindeki uçaksavarla ilerleyen aracın, fuara gittiği belirtildi.

04 Kasım 2018 Pazar 16:32
E-5'te şaşırtan görüntü! Uçaksavarla gittiler

D-100 Karayolu Haliç Köprüsü'nden Topkapı istikametine ilerleyen 34 KYM 30 sivil plakalı askeri cipi görenler gözlerine inanamadı.

Uçaksavarın maket olduğunu söylediler

Zira arka kısmında bir uçaksavar silahı bulunuyordu. Kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde aracın içinde sivil giyimli iki kişi bulunuyor. Uçaksavarın maket olduğunu söyleyen araçtakiler, cip fuarına gittiklerini belirtiyor.

Tüm bakışları üzerine topladı

Seyir halinde olan sürücülerin dikkatini çeken araç bir süre sonra gözden kayboldu.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 16:32
  1. İstanbul
  2. askeri cip

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