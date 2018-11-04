E-5'te şaşırtan görüntü! Uçaksavarla gittiler

D-100 Karayolu Haliç Köprüsü'nden Topkapı istikametine ilerleyen 34 KYM 30 sivil plakalı askeri cipi görenler gözlerine inanamadı.

Uçaksavarın maket olduğunu söylediler

Zira arka kısmında bir uçaksavar silahı bulunuyordu. Kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde aracın içinde sivil giyimli iki kişi bulunuyor. Uçaksavarın maket olduğunu söyleyen araçtakiler, cip fuarına gittiklerini belirtiyor.

Tüm bakışları üzerine topladı

Seyir halinde olan sürücülerin dikkatini çeken araç bir süre sonra gözden kayboldu.