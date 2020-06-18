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Aktüel

E-5’te feci kaza: 2 yaralı

E-5 karayolu Avcılar mevkiinde bir otomobilin makas atıp diğer otomobilin direğe çarpmasına sebebiyet vermesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 03:07:46 -
E-5’te feci kaza: 2 yaralı

E-5 karayolu Avcılar mevkiinde bir otomobilin makas atıp diğer otomobilin direğe çarpmasına sebebiyet vermesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Olay saat 01.30’da Avcılar E-5 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 FA 0577 plakalı otomobil makas atarken önünde seyir halinde olan Ahmet Can İ. İdaresindeki 34 JG 7903 otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldaki direğe çarpan sürücü otomobil içinde sıkıştı.


Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, otomobil içinde sıkışan yaralıları sıkıştıkları yerden çıkartarak ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası bir süre trafiğin yoğunlaştığı yol ekiplerin temizleme çalışmalarının ardından yeniden açıldı.


Kazaya sebebiyet verdiği düşünülen ve kaçtığı öğrenilen sürücü ise aranıyor. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

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