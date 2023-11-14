  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam E-5’te araçların arasında böyle koştu
Yaşam

E-5’te araçların arasında böyle koştu

Yeniakit Publisher
2023-11-14 09:39:00 -

Bir şahıs Beylikdüzü E-5’te seyir halindeki araçların arasında koştu.

Beylikdüzü’nde E-5 karayoluna çıkan yabancı uyruklu şahıs, seyir halindeki araçların arasında koşmaya başladı. Trafikteki sürücüler adamı şaşkınlıkla izlerken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü Mevkii E-5 Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu bir şahıs yaya halde karayoluna çıktı. Seyir halindeki araçların arasında canını hiçe sayarak koşmaya başlayan adamı gören sürücüler ise gözlerine inanamadı. Şahıs bir süre sonra herhangi bir kaza gerçekleşmeden yoldan çıkarak gözden kaybolurken yaşanan ilginç anlar ise trafikteki bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Tekirdağ'da mest eden gün doğumu
Tekirdağ'da mest eden gün doğumu

Yaşam

Tekirdağ'da mest eden gün doğumu


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Güneşin açısına göre renk değiştiriyor! Bu doğa harikası Çin'de değil Türkiye'de
Güneşin açısına göre renk değiştiriyor! Bu doğa harikası Çin'de değil Türkiye'de

Yaşam

Güneşin açısına göre renk değiştiriyor! Bu doğa harikası Çin'de değil Türkiye'de

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23