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E-5 kilitlendi! Bölgeye ekipler sevk edildi

İstanbul Beylikdüzü'nde E-5 karayolunda kontrolden çıkan vincin devrilmesi nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

23 Ocak 2019 Çarşamba 16:28
E-5 kilitlendi! Bölgeye ekipler sevk edildi

Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda seyir halindeki bir vinç, kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Diğer sürücü yara almadan kurtuldu

Edinilen bilgilere göre olay E-5 Karayolu Beylikdüzü Güzelyurt mevkinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan vinç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir aracın yanına devrildi. Vinç sürücüsü olayı hafif sıyrıklarla atlatırken, diğer araçta bulunan sürücü yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 16:28
  1. E-5 Karayolu
  2. vinç
  3. E-5 Karayolu Beylikdüzü Güzelyurt mevki

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