Düzenli kitap okumanın faydaları

Araştırmalar sonucunda düzenli kitap alışkanlığının insan yaşamına sağladığı faydalar şunlardır:

ZEKAYI GELİŞTİRMESİ

Yapılan bilimsel araştırmalarda düzenli kitap okuma alışkanlığına sahip kişilerin zeka ile ilgili genel testlerde daha yüksek puanlar aldığı görülmüştür. Buna bağlı olarak erken okuma becerileri kazanan ve bunu alışkanlık haline getirenlerde genel bilgilerin daha fazla olması daha yüksek bir zekaya sahip olmalarını sağlamıştır.

STRESİ AZALTMASI

Okuma yatıştırıcı bir etkiye sahip olması bakımından yorgun ve stresli geçen bir günde zihni, günün yaşananları ile meşgul etmek yerine daha farklı dünyalara ve hikayelere yönelterek gerginliklerin azalmasına katkı sağlar.

KONSANTRASYONU GELİŞTİRMESİ

Günlük yaşamında dışarıdan gelen tüm uyaranlara kendini kapatmak ve dikkati okunan bir kitaba yöneltmek kişinin konsantrasyonunu artırıcı bir etkiye sahiptir.

HAFIZAYI KUVVETLENDİRMESİ

Okurken kitapta yer alan olaylar ve karakterlerle ilgili olarak kimi zaman bağlantıları kurmak ve olay örgüsünü hatırlamak için geri dönüşler yapmak hafızayı artırıcı etkiye sahiptir. Bu nedenle okumak satranç ya da bulmaca gibi beyin egzersizlerini kapsayan bir etkiye sahiptir ve Alzheimer gibi rahatsızlıkların riskini azaltması bakımından önemlidir.

ANALİTİK DÜŞÜNME BECERİSİNİ TETİKLEMESİ

Kitapta yer alan hikayelerle ilgili kişi kritik etme ve analitik düşünme yoluna giderek öncesinde olayları tahmin etmeye çalışır. Özellikle polisiye romanlarda öncesinde katili tahmin etmeye çalışmak kişinin analitik düşünce becerilerini geliştiren bir etkiye sahiptir.

KELİME HAZNESİ VE KONUŞMA KALİTESİNE OLUMLU ETKİSİ

Kitap okumak daha fazla kelimeyle karşılaşmak ve günlük yaşam içerisinde konuşmada bu kelimeleri kullanabilecek hazineye sahip olmak demektir. Dolayısıyla sözlü ifadelerde geniş kelime hazinesine sahip olmak konuşma kalitesini artırır ve kişilerin kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini sağlar.

YAZMA BECERİSİNİ GELİŞTİRMESİ

Yazma yeteneği her ne kadar doğuştan gelen bir yetenekmiş gibi görünse de geliştirilmesinde en etkili yol düzenli olarak kitap okumaktır. Kitap içerisindeki akışkanlık, ritim ve gözlem ile yazı stillerinde özgünlüğü kazanmak ve teknikler geliştirmek ancak bol bol kitap okumak ile mümkün olur.

DONANIMLI BİLGİ SAĞLAMASI

İster roman olsun ister bir araştırma kitabı okur açısından tüm kitap türleri bilgiyi sağlayan ve kişiyi donanımlı kılan bir etkiye sahiptir. Ayrıca işinin kitaplar sayesinde edindiği bilgi yaşam içerisinde karşılaşılan sorunların çözümünde de etkilidir.

EMPATİ GELİŞTİRMESİ

Kitaplarda yaşanan başka hayatların söz konusu olması, kişileri kendi yaşamları dışında da bilgi ve duyguları geliştirerek çok yönlü düşünmelerine ve empati sahibi olmalarına yol açar.

EĞLENDİRMESİ VE YANLIZLIĞA ÇARE OLMASI

Kitap okumak can sıkıntısını giderici ve zamanı daha etkili kullanmak yanında eğlenceli kılmak için de etkilidir. Özellikle kalabalık ortamlarda beklemeyi gerektiren durumlarda kitap okumak, zamanın geçmesini kolaylaştırdığı gibi kişiyi yalnızlık duygusundan da kurtaran bir etkinliktir.