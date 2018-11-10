Düzenli bakım şart

Astımlı hastalar için ortamdaki havanın en uygun nem miktarı yüzde 30-50 arasıdır. Klima kullanımında özellikle ortam sıcaklığının fazla soğutulmaması ve klimanın direkt kişinin üzerine hava akımı vermemesi gerekir.

Ayrıca klima filtrelerinin düzenli olarak temizlenmesine dikkat edilmelidir. Aksi hâlde klima, faydadan çok zarar verebilir.

Zatürre tehdidi

Temizliği iyi yapılmayan klimalarda bazı mantarlar ve çok tehlikeli bakteriler üreyebilir. Bu mantar ve bakterilerin hava yoluyla akciğerlere ulaşması neticesinde astım krizleri ve ölümcül zatürreler gelişebilir.

Bakımlar düzenli olarak yapılmadığı zaman yeterince soğutmama, koku yapma, su sızdırma, aşırı ses yapma gibi sıkıntılar da ortaya çıkacaktır.

Klima eğer yeterince soğutmuyorsa öncelikle filtreler kontrol edilmelidir.

Filtreler doluysa hava emiş gücü düşer ve sağlıklı soğutma gerçekleşmez. Bu durumda filtreler yerinden çıkarılıp yıkanmalıdır. Filtreler yerine takmadan önce içine oda spreyi veya parfüm sıkılmalıdır. Bu sayede koku giderilir.

Filtreler temizlendikten sonra soğutma işleminde sıkıntı devam ediyorsa klima gazında eksilme olabilir ya da borularda çatlama vardır. Bu durumda yetkili servise başvurulmalıdır.

SU SIZDIRIYORSA..

Klima sistemlerinde montaj esnasında yapılan hatalar klimaların su sızdırmalarına sebep olur. Eğer montajı yapan kişi su tesisatının izolasyonunu iyi yapmamışsa ve su giderinin meyilini iyi vermemişse su sızdırmalar ortaya çıkar.

Ancak montaj hatası yoksa ve su sızıyorsa suyun gider tesisatında tıkanmalar vardır. Bu tıkanmalar da klimanın düzenli bakımının yapılmamasından kaynaklanır.

EHLİNİ BULMALISINIZ

Klimalar sadece yaz aylarında kullanılıyorsa 2-3 sene bakıma ihtiyaç duymayabilir. Ancak iş yerleri gibi sürekli kullanılan yerlerdeki klimalara senede en az bir defa bakım yaptırılmalıdır. Bu bakımlar da kaliteli, işinde ehil yetkili servislere yaptırılmalıdır.



DİKKAT! Klimanız 'LEJYONER' üfürmesin!

Dahası var: Bakımsız klima ma'zallah astım ve ölümcül zatürre sebebi olabilir...

Bakteriler nemli ortamlarda ve akıntı halinde olan sularda rahatlıkla barınabilir ve kolayca çoğalabilir. Lejyoner Hastalığı adı verilen bu hastalık klimalardan yayılır. Zararlı bakteriler, klima içerisinde kolayca yer edebileceği gibi insan vücuduna yerleşmeleri de çok zor değildir.

Bakteriler klimada kolayca barınabiliyor ve yayılan havayı insanların soluması sonucu bünyeye nüfuz ediyor. Halk arasında "klima hastalığı" denilmesinin sebebi de budur. Hastalığa sebep olan bakteriler özellikle büyük otellerin lobilerinde ve odalarında bulundurdukları klimalardan insanlara daha kolay bulaşabilmektedir.

BİLİNÇ KAYBI VE UNUTKANLIK

Dezenfekte edilmeyen sular ve bu tarz cihazlar da tehlike arz etmektedir. Su sistemlerinde üreyen ve yer edinen bakteriler aerosoller sayesinde havaya karışarak insan vücuduna kolayca girebiliyor.

Zayıf bünyeye sahip insanlar bu hastalığa daha kolay yakalanabilmektedir. İçki, sigara tüketimi bünyenin zayıflamasına yol açan en önemli etkenlerden bazılarıdır…

Hastalığın Belirtileri

Hastalık üst solunum yolları enfeksiyonları ile başlar. Kısa süreli ağrılar ve ateş yükselmesi de klasik belirtilerinden bazılarıdır. Legionella (lejyoner) bakterisinin sebep olduğu bu hastalık zatürre hastalığına yakın belirtiler gösterir fakat birebir aynı değildir.

Karın ağrısı, ishal, mide bulantıları daha sık ve daha şiddetli bir hal almaktadır.

Zatürreden belirti olarak ayrıldığı bir diğer nokta ise şiddetli olarak ortaya çıkan hastalık belirtilerinin yanı sıra bilinç kaybı ve unutkanlıktır.

Hastanın idrarında yapılan testler Legionella bakterisinin vücutta yer edindiğini ve yayıldığını belirgin bir şekilde ortaya koyar ve teşhis aşamasından sonra gerekli tedaviye kısa sürede başlanır. Zamanında teşhisi yapılmayan bu hastalık şiddeti arttığı sürece ağrılara yol açar ve tedaviye başlanmayan hastalık ölüme yol açabilir..

Nasıl Korunabiliriz?

Ciddi ve ölümcül bir hastalık olan lejyoner hastalığına yakalanmamak adına dezenfekte edilmiş ortamlarda bulunmalı, ev ve iş yerlerimizde kullandığımız sadece klimalar değil bütün "su sistemli çalışan ürünler"in bakımına dikkat etmeliyiz. Çamaşır ve hele hele bulaşık makinelerine dikkatinizi cekmek isteriz.

Ürünlerin su bulunan kısımlarında özel olarak temizlik ve bakım yapılmalıdır çünkü bakteriler bu ortamda kolayca üreyebiliyor ve insan vücuduna kolayca ulaşabiliyor.

Özellikle suyun 70 derecede ve 30 dakika boyunca kaynatılması da önemli bir husus..

Etkili temizleme yöntemlerinden olan metalik iyonizasyon en çok tercih edilen bakım yöntemidir.

Klorlama yöntemi eskiden fazlasıyla kullanılmaktaydı şimdilerde ise, kanser etkisi ve yeterli temizleyememe durumundan dolayı yerini metalik iyonizasyon yöntemine bırakmıştır.

Tedavi Yöntemleri

Hastalığın klasik tedavi yöntemi antibiyotik tedavisidir. Doktor kontrolünde gerçekleşen bu tedavi başlangıç sürecinden itibaren 2-3 hafta kadar sürmektedir. Hekimin yazacağı özel antibiyotiğin kullanımı hasta kendini iyi hissetse bile bırakılmamalıdır. 3 hafta sonunda tamamen yok edilen hastalık sonrası da gerekli doktor kontrolleri yapılmalıdır.

PENİSİLİN FAYDA ETMEZ

Yanlış teşhislerde penisilin tedavisi uygulanmaktadır ve bir süre sonra penisilinin bünyeye etki etmediği ve hastalığı olumsuz yönde etkilediği görülür. Sonrasında doğru teşhis olarak Lejyoner hastalığı belirlenir ve düzenli antibiyotik tedavisine başlanır.