Düzenleme gelecek hileciler gidecek

Buğra Kardan

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca 618 firmaya ait bin 211 üründe taklit ve tağşiş yapıldığının belirlenmesi tüketiciler gibi gıda perakendecilerini de tedirgin etti. Dev marketler ve tedarikçiler, sahte ürün üretip satan firmaların yakın markaja alınmasını istedi.

Denetim şart

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada temel tüketim ürünlerinin denetimine önem verilmesi gerektiğini dile getirdi. Türkiye’nin taklit üründe dünya üçüncüsü olduğuna işaret eden Aykaç, “Tabii tağşiş olayları da giderek artıyor. Bu durum denetimin ehemmiyetini net bir şekilde ortaya koyuyor” dedi. Denetimleri yetersiz bulan Aykaç, “Kayıt dışını önleyecek yeni adımlar atılmalı. Merdiven altı üretim yapanlar sisteme çekilmeli. Kanunlar bu anlayışla yapılmalı” ifadelerini kullandı.

Sektör duyarlı olmalı

Aykaç, taklit ve tağşiş yapılan ürünlere karşı duyarlı olduklarını vurgulayarak, “Bu konuda sektörün tamamı hassas davranmalı” çağrısı yaptı. Yakında parlamentoya gelecek Perakende Kanunu tasarısına da değinen Aykaç, şöyle devam etti: “Bu noktada önümüze bir metin konmadı. Ama fikir yoklamaları yapıldı. Devlet bizlerle görüşmeler yaptı. Nihai görüşümüzü taslağı okumamızın ardından kamuoyuyla paylaşacağız. Ama şu muhakkak ki Perakende Kanunu ana rahminde bulunan bir bebeği bile ilgilendirmektedir. Bunun için çok hassas olmak, çok dikkatli davranmak gerekiyor. Kayıt dışını körüklememek gerekiyor. Çünkü kayıt dışının giderek arttığını görüyoruz. Onun için her ortamda ‘Kanun yapılırken ekonomiyi kayıt altına almaya, perakende sektörünü büyütmeye odaklanılmalı’ uyarısında bulunuyoruz.

Yatırımlarda iptal yok

Ayrıca 2019’u yorumlayan, 2020 hedeflerini paylaşan Aykaç, şunları kaydetti: “Perakende sektörü bu sene yüzde 7 gibi enflasyondan arındırılmış büyümeyle yoluna devam ediyor. Kuşkusuz, geçen senelere göre bir yavaşlama söz konusu. İnşallah sıkıntılar ortadan kalkar, ekonomik durgunluk aşılır da sektör ivmelenir. 2019 daha bitmedi. Neler olup biteceğini göreceğiz. 2020’nin planları da aralık ayında belirginleşecek. Kuşkusuz, 2019 gibi 2020 de perakendeciler için önemli. Şu anda 2020’yle ilgili tahminde bulunmak güç. Ama gelecek sene kolay geçmeyecek. Her şeye rağmen büyüme hedeflerinde ve yatırımlarda iptal olmayacak.”

Fiyatları dengelemeye çalışıyoruz

Ayrıca BİM İcra Kurulu Üyesi olan Aykaç, perakendecilerin üretici ile nihai tüketici arasındaki köprü vazifesini gördüğünün altını çizerek, şunları söyledi: “Bu vazifemizi gerçekleştirirken, tedarik zincirimizden gelen fiyat dalgalanmalarını tüketicimize en az düzeyde yansıtmak için kendi kaynaklarımızı zorluyoruz. Ölçeğimizi de kullanarak sağladığımız fiyat avantajıyla da son fiyatlarımızı dengelemeye çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz ekonomik durumda biz bu kaynak desteğini sağlamaya çalışırken, yeri geldiğinde kârlarımızdan da vazgeçerken, tedarik zincirimizin de sekteye uğramaması gerekiyor.”