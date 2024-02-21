Düzenbaz Sapık Adnan Oktar'ın dosyasında bir belge daha sahte çıktı!

Şebnem Korur Fincancı’nın 2006’da ‘işkence raporu’ hazırladığı Adnan Oktar Suç Örgütü üyesi Hasan Basri Güner, 2010’da da mahkemeye sahte belge sundu. Adli Tıp Kurumu, 2011’de hazırladığı belgede, Güner için hazırlanan 2010’daki raporun sahte olduğunu saptadı.

Kart Zampara Adnan Oktar Suç Örgütü’nün firari yöneticisi Hasan Basri Güner’le ilgili dava sürecinde sahte rapor hazırlandığı görüldü. Adli Tıp’ın hazırladığı ve sahte rapor tespitinin yapıldığı belge ortaya çıktı. Belgede, 2010’da Güner hakkında Kasımpaşa Deniz Hastanesinde hazırlandığı ileri sürülen belgenin, hastanenin baştabipliği tarafından hazırlanmadığı belirtildi.

Örgüte yönelik 1999’da başlatılan operasyon 2011’e kadar sürdü. 2006’da Fincancı’nın “işkence raporları”nın ardından Yargıtay’da bozulan dava 2007’de yeniden başladı. Dava, 2010’da Yargıtay’da bir kez daha bozuldu. Örgüt, bozma kararının öncesinde mahkemeyi etkilemek için yine sahte belge sundu. 140journos’un “Adnan” belgeseliyle yeniden gündeme gelen Örgütün üst düzey yöneticilerinden Hasan Basri Güner, 2006’da Şebnem Korur Fincancı’ya giderek “işkence raporu” almıştı.

2007’de başlayan dava sürecinde Güner, bu sefer de Kasımpaşa Deniz Hastanesinden aldığını belirttiği bir raporla mahkemeyi etkilemeye çalıştı. Adnan Oktar Suç Örgütü’ne yönelik davada sanık olan Güner, firari durumda ve hakkında yakalama kararı bulunuyor.