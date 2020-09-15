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Aktüel DÜZELTME - "Sakarya'da denetimden kaçan sürücü motosikletini pasaja bırakıp kaçtı" başlıklı haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz Saygılarımızla. AA.
Aktüel

DÜZELTME - "Sakarya'da denetimden kaçan sürücü motosikletini pasaja bırakıp kaçtı" başlıklı haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz Saygılarımızla. AA.

Sakarya'da polis denetimini fark eden sürücü motosikletini pasaja bırakıp kaçtı - Olay anı güvenlik kameralarınca kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-09-15 17:52:20 -
DÜZELTME - "Sakarya'da denetimden kaçan sürücü motosikletini pasaja bırakıp kaçtı" başlıklı haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz Saygılarımızla. AA.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin denetim yaptığını fark eden motosiklet sürücüsü, girdiği pasajda aracını bırakıp yaya olarak kaçtı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince plakasız ve tescilsiz motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

İlçe merkezinin farklı yerlerine kontrol noktası oluşturan polis ve jandarma ekiplerinin denetiminde, plakasız ve tescilsiz 7 motosiklet çekicilerle yediemin otoparkına götürüldü. Kask takmayan birçok motosiklet sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.

Bu arada, denetimi fark edip kaçmak isteyen bir motosiklet sürücüsü ise yakınlardaki bir pasaja girdi.

Motorize jandarma ekiplerinin takip ettiği sürücü, motosikletini pasajda bırakarak kaçtı.

Ekipler terk edilen motosikleti pasajdan çıkardı.

Öte yandan, motosiklet sürücüsünün pasaja girme anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Kayıtlarda, kovalamacadan kaçan sürücünün motosikletiyle pasaja hızla girmesi, motorize jandarma ekiplerinin gelip motosikleti pasajdan çıkarması yer alıyor.

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