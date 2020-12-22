  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel DÜZELTME - "Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi uzatıldı" başlıklı haberimizin 2. paragrafındaki "21 Haziran" tarihi "15 Haziran" olarak değiştirilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA
Aktüel

DÜZELTME - "Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi uzatıldı" başlıklı haberimizin 2. paragrafındaki "21 Haziran" tarihi "15 Haziran" olarak değiştirilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

Yeniakit Publisher
2020-12-22 21:49:42 -
DÜZELTME - "Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi uzatıldı" başlıklı haberimizin 2. paragrafındaki "21 Haziran" tarihi "15 Haziran" olarak değiştirilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

ANKARA (AA) - Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 15 Haziran 2021'e kadar sürecek yeni Navtex (denizcilere duyuru) ilan edildi.

İlana göre, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin süresi 15 Haziran 2021'e uzatılan Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler eşlik etmeyi sürdürecek.

Oruç Reis'in daha önce 29 Kasım 2020'ye kadar bölgede çalışma yapacağı ilan edilmişti.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis'te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik jeofizik araştırmaları yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın uzmanından bomba tahmin! Tarih verdi
Ekonomi

Altın uzmanından bomba tahmin! Tarih verdi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın için yeni yıl tahmininde bulunarak 2021'in ilk aylarında altının fiyatının te..
S-400’e benziyor! Türkiye’yi heyecanlandıran tarih: Anında imha edecek
Gündem

S-400’e benziyor! Türkiye’yi heyecanlandıran tarih: Anında imha edecek

Türkiye’nin yerli/milli uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER ile ilgili dikkat çeken bir analize imza atıldı.
Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ile ilgili skandal karar
Gündem

Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ile ilgili skandal karar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Genel Kurulu, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'la ilgili skandal bir karara imza attı.
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay