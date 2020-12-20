Düzce'nin zirvesindeki kar manzarası havadan görüntülendi

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Kardüz Yaylası'nda etkili olan kar ve sisin ardından ortaya çıkan manzara drone ile havadan görüntülendi.

Şehir merkezine 48 kilometre uzaklıktaki 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda kar yağışı sonrası oluşan sis denizi, görenleri hayran bıraktı.



Bölgede etkili olan kar yağışı ile beyaz gelinliğini giyen yaylanın yamaçlarında bulunan çam ağaçları, kar ve sisle birlikte görsel şölene dönüştü.

Bu arada önceki gün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağışla kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.

