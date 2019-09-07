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Düzceliler çocuklarına Ömer Asaf ve Zeynep ismini verdi

DÜZCE(İHA) – Düzce’de 2018 yılında bebeklere konulan en popüler erkek ismi Ömer Asaf, kız ismi Zeynep oldu.

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:00
Düzceliler çocuklarına Ömer Asaf ve Zeynep ismini verdi

DÜZCE(İHA) – Düzce’de 2018 yılında bebeklere konulan en popüler erkek ismi Ömer Asaf, kız ismi Zeynep oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2018 yıl sonu itibariyle, Düzce nüfusu 387 bin 844 iken bunun 98 bin 172’sini çocuk nüfus oluşturdu.


ADNKS sonuçlarına göre; Düzce’de 2018 yılında doğan bebeklere konulan en popüler erkek isimleri, Ömer Asaf, Ali Asaf ve Alparslan en popüler kız isimleri ise Zeynep, Asel ve Defne oldu.



İlkokul seviyesinde okullaşma oranı yüzde 91,2 oldu


Milli eğitim istatistiklerine göre; Düzce ilinde ilkokul seviyesinde net okullaşma oranı 2017/’18 öğretim yılında yüzde 91,2 oldu. Net okullaşma oranı cinsiyet bazında karşılaştırıldığında, cinsiyetler arasında önemli bir farklılığın olmadığı görüldü.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:00
  1. doğa

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