  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Düzceli gönüllü öğretmenler İslahiye’de
Aktüel

Düzceli gönüllü öğretmenler İslahiye’de

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesine Düzce'den gelen gönüllü öğretmenler, eğitim verdikleri öğrencilerle eğlenceli vakit de geçiriyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-12 13:10:00 -
Düzceli gönüllü öğretmenler İslahiye’de

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli 14 öğretmen, depremlerin yıkıma neden olduğu İslahiye'ye bağlı Türkbahçe Mahallesi'nde öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi.

Burada Türk Silahlı Kuvvetlerince kurulan çadırları okula dönüştüren gönüllü öğretmenler, çocukların motivasyonlarını artırmak için palyaço gösterisi, yüz boyama ve zeka oyunları gibi etkinlikler düzenledi.

Düzce'den gelen okul müdürü Ali Kemal Ardıç, depremin ilk anından itibaren tüm arkadaşlarıyla koordine halinde olduklarını anlatarak, "Hepimiz eğitimciyiz, bizim için en güzel şey çocukların mutlu olabilmesi. Buna bizim katkı sağlayabilmemiz öğretmen için en güzel duygudur" ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23