Düzceli gönüllü öğretmenler İslahiye’de

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli 14 öğretmen, depremlerin yıkıma neden olduğu İslahiye'ye bağlı Türkbahçe Mahallesi'nde öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi.

Burada Türk Silahlı Kuvvetlerince kurulan çadırları okula dönüştüren gönüllü öğretmenler, çocukların motivasyonlarını artırmak için palyaço gösterisi, yüz boyama ve zeka oyunları gibi etkinlikler düzenledi.

Düzce'den gelen okul müdürü Ali Kemal Ardıç, depremin ilk anından itibaren tüm arkadaşlarıyla koordine halinde olduklarını anlatarak, "Hepimiz eğitimciyiz, bizim için en güzel şey çocukların mutlu olabilmesi. Buna bizim katkı sağlayabilmemiz öğretmen için en güzel duygudur" ifadesini kullandı.