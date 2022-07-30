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Ekonomi Düzce'den Avrupa'nın dört bir yanına! 6 ayda 10 bin ton
Ekonomi

Düzce'den Avrupa'nın dört bir yanına! 6 ayda 10 bin ton

Fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Düzce’de 2022 yılında AB ülkelerine ilk altı ayda 10 bin 184 ton 465 kilogram iç fındık ihracatı gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 14:59:00 -
Düzce'den Avrupa'nın dört bir yanına! 6 ayda 10 bin ton

Fındıkta dünya pazarının yüzde 70’ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç etmeye devam ediyor.

Üretiminde ve ihracatında dünyada birinci sırada olduğumuz fındık, Türkiye'de 39 ilde, 700 bin hektar alanda binlerce çiftçi tarafından üretiliyor. Fındık üretiminin önemli bölgelerinden biri olan Düzce’de de 2022 yılının ilk 6 ayında 10 bin 184 ton 465 kilo fındık ihracatı yapıldı.

Düzce’den 2022 yılı Ocak ayında 2 bin 415 ton 812 kilo, Şubat ayında 2 bin 647 ton, Mart ayında 2 bin 235 ton 310 kilo, Nisan ayında bin 279 ton 591 kilo, Mayıs ayında 668 ton 232 kilo, Haziran ayında 938 ton 520 kilo iç fındık ihracatı gerçekleştiğini öğrenildi.

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