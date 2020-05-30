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Ekonomi

Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı ara vermeden devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-05-30 18:26:09 -
Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı ara vermeden devam ediyor

DÜZCE (AA) - Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk dört ayında 10 bin 600 ton iç fındık ihracatı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ocak-nisan dönemine ilişkin tarımsal faaliyet verileri paylaşıldı.

Ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda Düzce'nin önemli bir yere sahip olduğu vurgulanan açıklamada, kentin ocak, şubat, mart ve nisan ayı ihracatının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu bildirildi.

Kentte ürünün halen pazara inmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "İlimizde işlenmiş iç fındık ihracatı devam etmektedir. Müdürlük verilerine göre pazara inen üründen ocak, şubat, mart ve nisan aylarında 10 bin 600 tonu işlenerek, iç fındık şeklinde Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edildi." ifadeleri kullanıldı.

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