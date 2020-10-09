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Ekonomi Düzce'den AB ülkelerine 15,6 bin ton iç fındık ihraç edildi
Ekonomi

Düzce'den AB ülkelerine 15,6 bin ton iç fındık ihraç edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-09 13:20:57 -
Düzce'den AB ülkelerine 15,6 bin ton iç fındık ihraç edildi

DÜZCE (AA) - Düzce'den, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 9 ayda 15 bin 600 ton iç fındık gönderildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, fındık üretimi ve ihracatında önemli bir yere sahip olan Düzce'nin bu yılki dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu bildirildi.

Eylül ayında 1278 ton işlenmiş iç fındık ihraç edilen kentte, hasadın sona erdiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, "Eylül ayında AB ülkelerine 1278 ton işlenmiş iç fındık ihraç edildi. Bu yılki hasadımız eylül ayının ortasında sona erdi. Yılın 9 ayında pazara inen ürünün, 15 bin 600 tonu işlenerek iç fındık şeklinde Avrupa Birliği ülkelerine gönderildi." ifadelerini kullandı.

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