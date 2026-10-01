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Yerel Düzce'deki masaj salonu fuhuş soruşturmasında 7 şüpheliden 5'i tutuklandı
Yerel

Düzce'deki masaj salonu fuhuş soruşturmasında 7 şüpheliden 5'i tutuklandı

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Düzce'deki masaj salonu fuhuş soruşturmasında 7 şüpheliden 5'i tutuklandı

Düzce'de fuhuş iddialarına ilişkin masaj salonu soruşturmasında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı; Valilik 26 ara yakalama yapıldığını bildirdi.

Düzce il merkezinde faaliyet gösteren masaj salonlarında fuhuş yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, 1 Ekim 2026 günü mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı.

Soruşturma, il merkezindeki masaj salonlarında fuhuş yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine başlatıldı. Şüpheliler, 28 Eylül 2026 günü düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Düzce Valiliği'nin açıklamasına göre 7 şüphelinin 3'ü masaj salonu işletmecisi, 4'ü çalışan.

Tedbir kararı 24 Temmuz'dan itibaren 2 ay uygulandı

Valilik açıklamasında, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmada şüphelilere yönelik "CMK 135 kapsamında 24 Temmuz 2026 tarihinden itibaren 2 ay süre ile tedbir kararı uygulanmış ve dosya kapsamında 26 ara yakalama yapılarak, 10 mağdur şahsın ifadesi alınmıştır" denildi.

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