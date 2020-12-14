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Aktüel Düzce'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Aktüel

Düzce'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 17:20:27 -
Düzce'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

DÜZCE (AA) - Düzce'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Düzce-Bahçeşehir bağlantı yolunda seyreden Burak Berkay G. yönetimindeki 81 ES 959 plakalı otomobil, Metek TOKİ ışıklı kavşakta manevra yaptığı sırada Mervan Ç. idaresindeki 81 DF 532 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Burak Berkay G. idaresindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarparak durabildi.

Sürücü Mervan Ç. ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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