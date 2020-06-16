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Aktüel

Düzce’de zincirleme kaza: 3 yaralı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 23:38:32 -
Düzce’de zincirleme kaza: 3 yaralı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Kültür Mahallesi İstanbul Caddesi Polis Merkezi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Ş. idaresindeki 34 RV 7429 plakalı otomobil, O.Y. idaresindeki ECK GU 81 plakalı otomobil ve F.B. idaresindeki 81 AG 464 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme kazada bir aracın lastiği yerinden fırlarken, 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan O.Y., F.Ş. ve S.Ş.’yi Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza nedeniyle İstanbul Caddesi çift şeritli olarak bir süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.


Trafik Şube ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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