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Yerel Düzce'de uyuşturucu operasyonu
Yerel

Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
2023-10-28 17:50:00 -
Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak soruşturmasında yapılan operasyonda A.A.’ya ait ikamette uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Gölyaka ilçesinde ikamet eden A.A. (39) isimli şahsın ikametinde Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ve Düzce İl Jandarma Komutanlığı KOM şube ekiplerince evde yapılan aramada 70 gram paketlenmiş kubar esrar, 3 adet reçete ile satılan hap, 1,07 gram metamfetamin ele geçirildi.

A.A. işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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