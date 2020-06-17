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Aktüel

Düzce'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 19:31:07 -
Düzce'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-655 kara yolunda Düzce istikametine seyreden Oğuz Ş. idaresindeki 81 FC 399 plakalı otomobil, Sancaklar Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, takla atarak karşı şeride geçti. Yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.

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