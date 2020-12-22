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Aktüel Düzce'de silah ticareti operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Düzce'de silah ticareti operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 14:04:52 -
Düzce'de silah ticareti operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Asayiş Şubesi ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı silah ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Konuralp bölgesinde 2 şüpheliye ait olduğu belirlenen adreslerde arama yapıldı.

Aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ile 70 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "silah ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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