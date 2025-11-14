Düzce’de Okçuluk Merkezi çalışmaları sürüyor

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Gençlik ve Spor Müdürü Zekeriya Arslantürk ile birlikte inşaat sahasında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Aslan, projenin belirlenen takvime uygun ilerlemesinden memnun olduğunu ifade ederken, Arslantürk tesisin modern yapısıyla hem mevcut sporculara hem de okçuluğa ilgi duyan gençlere önemli bir fırsat sunacağını söyledi.

İnceleme sonrasında Aslan ve Arslantürk, antrenmanlarını sürdüren sporcularla bir araya gelerek çalışmalarını ve hedeflerini dinledi. Merkezi hizmete girmesiyle birlikte okçuluk branşında sporcu sayısının artması, yeni başarıların elde edilmesi ve sporun kent genelinde daha geniş bir kitleye yayılması amaçlanıyor.