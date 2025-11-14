  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Şehitlerimiz oradan uğurlandı! Mürted Hava Üssü ismi nereden gelmiştir?

Ortaköy'de facia! Bir aile yok oldu… 2 çocuk ve anne hayatını kaybetti baba yoğun bakımda

Son günlerde 3 kişi hayatını kaybetti! Vatandaş şimdi merak ediyor: Midye yararlı mı zararlı mı?

Emniyet harekete geçti! Gıda zehirlenmesi skandalı sonrası flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit babasına başsağlığı: Onlar artık Peygamberimizin komşusu!

CHP kurultayından hemen önce neler olmuş neler! Kara paralara ‘emanetçi döviz’ formülü

Dağda biten terörist şehirde kamerada! Yetkililer sadece izliyor

Yıl sonu enflasyon beklentisi açıklandı

Şehidimizin son mesajı ortaya çıktı! “Keşke öyle olsa”

2 yaşındaki Aren’e darp: Anne duruşmalardan kaçıyor: Mahkeme yakalama emri çıkardı
Aktüel Düzce’de Okçuluk Merkezi çalışmaları sürüyor
Aktüel

Düzce’de Okçuluk Merkezi çalışmaları sürüyor

Yeniakit Publisher
Muhammet Kırmızı Giriş Tarihi:
Düzce’de Okçuluk Merkezi çalışmaları sürüyor

Düzce’nin Kiremitocağı Mahallesinde yapımı süren okçuluk merkezi, tamamlandığında kente yeni bir spor altyapısı kazandıracak. Proje, özellikle okçuluğun daha fazla kişiye ulaşmasını hedefleyen çalışmalar arasında öne çıkıyor.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Gençlik ve Spor Müdürü Zekeriya Arslantürk ile birlikte inşaat sahasında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Aslan, projenin belirlenen takvime uygun ilerlemesinden memnun olduğunu ifade ederken, Arslantürk tesisin modern yapısıyla hem mevcut sporculara hem de okçuluğa ilgi duyan gençlere önemli bir fırsat sunacağını söyledi.

İnceleme sonrasında Aslan ve Arslantürk, antrenmanlarını sürdüren sporcularla bir araya gelerek çalışmalarını ve hedeflerini dinledi. Merkezi hizmete girmesiyle birlikte okçuluk branşında sporcu sayısının artması, yeni başarıların elde edilmesi ve sporun kent genelinde daha geniş bir kitleye yayılması amaçlanıyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Astsubayı tekme tokat dövenlerden şaşkına çeviren özür videosu! Sedat Peker detayı tam bomba
Gündem

Astsubayı tekme tokat dövenlerden şaşkına çeviren özür videosu! Sedat Peker detayı tam bomba

Kayseri’de bir astsubayın darbedilmesiyle gündeme gelen iki kişi, olaydan aylar sonra dikkat çeken bir özür videosu yayınladı. Şahısların he..
Özel’in hafızasında ‘şehit’ kalacak mı?
Gündem

Özel’in hafızasında ‘şehit’ kalacak mı?

Yolsuzluktan tutuklu CHP’li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çetebaşı olduğu asrın yolsuzluk soruşturmasını pişkinlikle sulandırmak için ..
'Devletin Dini İslâm Olsaydı?'
Aktüel

'Devletin Dini İslâm Olsaydı?'

Kadir Bekil Mirat Haber'de yazdı: İslâm'ın temel hedefi, bireyin ve toplumun dünya-ahiret saadetini temin etmektir. Bu çerçevede kumar, içki..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23