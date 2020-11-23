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Aktüel Düzce'de odun toplamaya giden kişi ormanda ölü bulundu
Aktüel

Düzce'de odun toplamaya giden kişi ormanda ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-23 00:35:44 -
Düzce'de odun toplamaya giden kişi ormanda ölü bulundu

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde ormanlık alana odun toplamaya giden ve kendisinden haber alınamayan kişinin yapılan arama sonucunda cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Kırık köyünde yaşayan A.U.H. odun toplamak için köyün yaklaşık 5 kilometre uzağındaki ormanlık alana gitti.

A.U.H'nin geri dönmemesi üzerine bir süre sonra yakınları tarafından ormanlık alanda arama başlatıldı.

Arama sırasında yakınları tarafından yerde hareketsiz bir şekilde bulunan A.U.H. için sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede A.U.H'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısı ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından A.U.H'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

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