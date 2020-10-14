Düzce'de kız arkadaşını öldürdüğü silahla kendini de yaralayan saldırgan hastaneye kaldırıldı

DÜZCE (AA) – Düzce'de, kız arkadaşını tabancayla öldüren saldırgan, kendisini de yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Kemal Anıl Şenol (30), Bahçeşehir Çamlıevler Mahallesi 7. Sokak'taki bir binadaki kaldığı evde, kız arkadaşı Mahide Güneş Ünal'ı (25) tabancayla vurdu. Şenol daha sonra aynı silahla kendisine ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerini aradı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri polisin yardımıyla eve girdi. Ekipler, yerdeki Şenol ve Ünal'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ünal'ın hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, Şenol'u Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı.

Ünal'ın cansız bedeni cenaze aracı ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ünal'ın ölmeden önce 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bir evde zorla tutulduğunu belirterek yardım istediği iddia edildi.

Hastaneye kaldırılan Şenol'un da durumunun ağır olduğu belirtildi.