  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Düzce'de kız arkadaşını öldürdüğü silahla kendini de yaralayan saldırgan hastaneye kaldırıldı
Aktüel

Düzce'de kız arkadaşını öldürdüğü silahla kendini de yaralayan saldırgan hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 22:30:54 -
Düzce'de kız arkadaşını öldürdüğü silahla kendini de yaralayan saldırgan hastaneye kaldırıldı

DÜZCE (AA) – Düzce'de, kız arkadaşını tabancayla öldüren saldırgan, kendisini de yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Kemal Anıl Şenol (30), Bahçeşehir Çamlıevler Mahallesi 7. Sokak'taki bir binadaki kaldığı evde, kız arkadaşı Mahide Güneş Ünal'ı (25) tabancayla vurdu. Şenol daha sonra aynı silahla kendisine ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerini aradı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri polisin yardımıyla eve girdi. Ekipler, yerdeki Şenol ve Ünal'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ünal'ın hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, Şenol'u Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı.

Ünal'ın cansız bedeni cenaze aracı ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ünal'ın ölmeden önce 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bir evde zorla tutulduğunu belirterek yardım istediği iddia edildi.

Hastaneye kaldırılan Şenol'un da durumunun ağır olduğu belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD, Türkiye'ye savaş uçakları gönderdi
Dünya

ABD, Türkiye'ye savaş uçakları gönderdi

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Sözcüsü Peter Cook, bu ay başında İncirlik Üssü'ne 12 adet F-15 tipi savaş uçağı gönderecekler..
Başkan Erdoğan konuşuyor
Siyaset

Başkan Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalar yaptı.
Külliye'den hadsizliğe sert tepki
Gündem

Külliye'den hadsizliğe sert tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı paylaşımına sert tepki gösterdi. Böyle bir tweetin hukuki b..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay