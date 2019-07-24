Düzce'de kaçak içki imalathanesine baskın! Hepsi ele geçirildi
Düzce’de, polis ekiplerince kaçak içki imalathanesine düzenlenen operasyonda, içki yapımında kullanılan malzemelere ve sahte alkollere el konuldu.24 Temmuz 2019 Çarşamba 19:09
Düzce Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde, içki yapılan depoya baskın düzenledi. Baskında sahte içki imalatında kullanılan malzemeler, aroma, maya, ile sahte olduğu anlaşılan 2 şişe viski, 2 şişe votka, 1 şişe rakı, 1 şişe etil alkol ve 1 şişe damıtılmış alkol ele geçirildi. Depodaki K.M. hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı.
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